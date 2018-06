RISULTATO ELEZIONI COMUNALI Un nuovo bipolarismo Lega-Pd | fine delle coalizioni

Elezioni regionali della Valle d'Aosta : buon RISULTATO per la Lega Video : Sono stati resi pubblici i risultati delle Elezioni della Valle d'Aosta. Il partito vincente è Union Valdôtaine con il 19% dei voti. Ottima posizione anche per la Lega con il 17% mentre il Movimento 5 Stelle guadagna il 10,5%. Lega trionfa Anche in questo caso, come è avvenuto per le Elezioni del 4 marzo, [Video]la Lega porta a casa un grande risultato. Per la prima volta dopo vent'anni, infatti, riesce a ottenere un posto di primo rilievo nel ...

Elezioni Rsu. Foti - Uilpa - : "orgogliosi del RISULTATO raggiunto" : Nonostante i numerosi pensionamenti e il pesante clima di incertezza politica e sociale, la Uilpa si è riconfermata primo sindacato a livello Provinciale, riportando 200 voti in più rispetto alla ...

RISULTATO ELEZIONI FVG/ La vittoria inutile di Salvini spiana la strada a Mattarella : Una beffa per Matteo Salvini: anche se in Friuli Venezia Giulia dovesse vincere a mani basse, il pallino della crisi è in mano a Renzi. strada spianata al governo del Colle. Il leader della Lega Nord aveva puntato gran parte delle sue possibilità di arrivare a Palazzo Chigi su quello che nel Nordest chiamano "rebatìn", che sarebbe il gesto compiuto dai calzolai con il martello per sistemare le scarpe: battono e ribattono. E se non basta, ci ...