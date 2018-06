Risultati Elezioni Comunali 2018 diretta sindaci ballottaggi Ultime notizie exploit

Elezioni comunali - Risultati : boom centrodestra a guida Lega - M5S frena. Pd tiene Brescia - ma rischia Siena : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione...

I Risultati delle elezioni amministrative : Il centrodestra è andato bene ovunque, il centrosinistra è andato come ci si aspettava ma a sorpresa ha vinto a Brescia, il Movimento 5 Stelle è in grosso calo ovunque The post I risultati delle elezioni amministrative appeared first on Il Post.

Risultati Elezioni Catania : il nuovo sindaco è Pogliese - finisce l'era Bianco : Catania volta pagina. Nella città etnea finisce l'era Bianco. Il sindaco uscente Enzo Bianco, che si era ricandidato con il centrosinistra ma senza il simbolo del Pd, perde contro l'eurodeputato di Forza Italia...

Risultati municipi Roma " Elezioni Comunali 2018 - Sky TG24 - : Nei municipi III e VIII ha votato meno del 30% degli elettori. Movimento 5 stelle fouri da ballottaggio nel Nomentano, dove la partita sarà fra i candidati Caudo , csx, e Bova , cdx, . Alla Garbatella ...

Risultati Elezioni comunali | Effetto Lega : avanza centrodestra - in affanno il M5s : avanza il centrodestra, il Movimento 5 stelle è (a sorpresa) in affanno mentre il Pd, meno a sorpresa, continua a faticare. Questa potrebbe essere la sintesi dei Risultati delle

Elezioni comunali - Risultati : boom centrodestra a guida Lega - M5S frena. Pd tiene Brescia - ma rischia Siena : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione leghista avanza ovunque mentre il M5S registra una generale frenata e a Roma perde i due municipi in cui si votava. Il Pd tiene Brescia ma rischia a Siena e perde Vicenza e Treviso che passano al centrodestra. Fatta eccezione per la Sicilia, la ...

Elezioni comunali 2018 - i Risultati : avanza la Lega - frenata M5S : Elezioni comunali 2018: i risultati. Ieri, domenica 10 giugno, si è votato in 760 comuni e due municipi di Roma. Si è trattato della prima grande tornata dopo le Elezioni politiche dello scorso 4 marzo ed ha coinvolto circa 1/6 dell’elettorato. L’affluenza p stata del 61% (poco più del 20% nei due municipi capitolini), in calo rispetto alle precedenti comunali, e i risultati definitivi giungeranno nella tarda mattinata di oggi, lunedì 11 ...

Elezioni Comunali 2018 : i Risultati in tempo reale a Sondrio - : Il capoluogo provinciale è uno dei 103 comuni lombardi andati alle urne in questa tornata di amministrative. Lo scrutinio parziale vede in testa il candidato del centrodestra Marco Scaramellini ma si ...