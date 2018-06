Risultati elezioni Avellino | Pd contro M5s | sarà ballottaggio tra Pizza e Ciampi

Elezioni comunali - Risultati : Lega traina centrodestra - M5S frena. Pd tiene Brescia ma rischia Siena : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione...

Risultati elezioni Comunali 2018 diretta sindaci ballottaggi/ Ultime notizie exploit Lega - crollo M5s - il Pd.. : Elezioni Amministrative 2018 , diretta live Comunali : Ultime notizie e Risultati , affluenza ed dati reali dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione. Il vero sconfitto è il Movimento 5 Stelle e non il Pd che può comunque festeggiare l’importante riconferma di Brescia e il vantaggio - seppur al ballottaggi o - di Ancona ed Avellino dove i candidati sindaco ottengono 20% in più degli sfidanti di Centrodestra e M5s, ...

