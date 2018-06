Riprende il roll out di Android 8 0 Oreo per NVIDIA SHIELD TV

Privacy Pal : Avira permette di Riprende re il controllo dei dati personali : Tettnang, 29 maggio 2018 – Avira ha ampliato il proprio portfolio con Privacy Pal, una soluzione pensata per garantire agli utenti un nuovo livello di sicurezza e Privacy . Si tratta di un assistente gratuito che consente agli utenti Windows di tutelare la propria Privacy e di cancellare le loro tracce digitali. Privacy Pal fornisce una soluzione semplice e veloce a più di 200 problemi legati alla Privacy in ambiente Windows, tra cui il blocco ...

Riprende il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge : Sembra che Samsung sia riuscita a risolvere rapidamente i problemi legati all'aggiornamento a Oreo per Galaxy S7 e S7 edge, tanto che oggi il roll out è ripreso regolarmente. L'articolo Riprende il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge proviene da TuttoAndroid.