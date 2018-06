Riflettori sui nuovi talenti della danza alla Biennale College

Napoli - Riflettori puntati sui talenti della Liga : Piacciono Ceballos e Fabian Ruiz, centrocampisti rispettivamente di Real Madrid e Betis. Novità tra i pali: Sirigu insidia Rui Patricio per il dopo Reina

Il Noe accende i Riflettori sui lidi del Salento : 'multato' il Miramare di Otranto. Sequestri al Sunrise e Bossanova di Pescoluse : I riflettori del Nucleo Operativo e Ecologico di Lecce si sono accesi sulle principali località turistiche del Salento , per controllare tutte quelle attività ricettive che si affacciano sul mare. ...

'Alla scoperta della Sesta' : si accendono i Riflettori sui luoghi d'arte della VI municipalità : Un'opportunità per porre in risalto il 'volto positivo' di quartieri che troppo spesso balzano agli onori della cronaca per fatti di camorra e vicende legate alla criminalità. Quattro domeniche, ...