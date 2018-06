Richiamo per 774 000 auto diesel Daimler Europa

Bruxelles - nuovo Richiamo all'Italia per ritardi pagamenti della P.A. : Teleborsa, - L'Italia finisce nel mirino della Commissione Europea sui ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione . Bruxelles ha fatto un nuovo richiamo alla Penisola per i ritardi dei ...

Bruxelles - nuovo Richiamo all'Italia per ritardi pagamenti della P.A. : L'Italia finisce nel mirino della Commissione Europea sui ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione . Bruxelles ha fatto un nuovo richiamo alla Penisola per i ritardi dei pagamenti della P.

"Minipic" e piatto misto affettati : Richiamo per pezzi di plastica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L’allarme delle imprese per le nuove pensioni : “Non scaRichiamo costi sul datore di lavoro” : Attenti a non caricare altri costi su di noi». Dal mondo delle imprese arriva un secco altolà all’idea del nuovo governo di scaricare sui datori di lavoro una parte dei costi della futura riforma delle pensioni. Secondo i progetti allo studio anticipati ieri da La Stampa, oltre ad introdurre «quota 100» (come somma dell’età della pensione dei contr...

IKEA annuncia il Richiamo della bicicletta Sladda. Scoperto difetto che la rende pericolosa : Non accade spesso che un prodotto che viene messo in commercio in decine di paesi del mondo e che viene persino premiato per l’ottimo design, a distanza di poco meno di due anni venga ritirato dal mercato, e se questo avviene non può che essere per motivi seri, per evitare che un difetto possa mettere a rischio la sicurezza dei consumatori. E quanto successo in questi giorni con il colosso svedese IKEA, che attraverso una nota ufficiale, ...

IKEA annuncia il Richiamo della bicicletta Sladda. Scoperto difetto che la rende pericolosa : Non accade spesso che un prodotto che viene messo in commercio in decine di paesi del mondo e che viene persino premiato per l’ottimo design, a distanza di poco meno di due anni venga ritirato dal mercato, e se questo avviene non può che essere per motivi seri, per evitare che un difetto possa mettere a rischio la sicurezza dei consumatori. E quanto successo in questi giorni con il colosso svedese IKEA, che attraverso una nota ufficiale, ...

Airbag esplosivi : Richiamo per 1 - 1 milioni di vetture in Australia - : Continua la campagna governativa per la sostituzione dei dispositivi Takata che, nel mondo, hanno causato la morte di 23 persone e il ferimento di altre 180. Tra i modelli interessati: Audi A5, Mercedes-Benz Classe C, Ford Mondeo e Toyota Yaris

Australia : airbag esplosivi - Richiamo per 1 - 1 milioni auto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fca - Richiamo per 4 - 8 milioni di veicoli nel mercato Usa per aggiornamento di un software : Fiat Chrysler Automobiles sta richiamando circa 4,8 milioni di veicoli nel mercato Usa per aggiornare il software dei Powertrain Control Modules. “Nonostante le straordinarie circostanze che devono sussistere prima che un cliente possa avere un problema, stiamo adottando questa misura perché ci impegniamo pienamente per la sicurezza dei veicoli”, afferma Mark Chernoby, chief technical compliance officer Fca per l’area ...

Porsche nei guai per problemi alle emissioni : maxi Richiamo per Cayenne e Macan diesel [FOTO] : Un nuovo problema relativo alle emissioni falsate ha spinto la motorizzazione tedesca a chiedere un maxi richiamo per ben 60mila unità Nuovi strascichi del dieselgate (nome che identifica lo scandalo emissioni truccate che ha coinvolto il Gruppo Volkswagen) ha costretto la Porsche ad effettuare un maxi richiamo per le versioni diesel dei modelli Cayenne e Macan. L’ente KBA (la Motorizzazione tedesca) ha spinto la Casa di Zuffenhausen a ...

Governo : Ue verso un "Richiamo" sui conti pubblici - per ora niente procedura : ... la commissaria Cecilia Malmstrom ha definito "preoccupanti" alcuni passaggi del contratto di Governo M5S-Lega in tema di commercio e il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmeier, uomo ...

Gruppo Volkswagen - Richiamo per Polo - Ibiza e Arona : La Volkswagen e la Seat hanno diramato una nota ufficiale nella quale comunicano di aver individuato un possibile difetto di fabbricazione che potrebbe portare all'involontaria apertura di uno dei tre fermi delle cinture di sicurezza posteriori. Il problema riguarderebbe unicamente le Volkswagen Polo model year 2018 e le Seat Ibiza (my 2017 e 2018) e Arona (my 2018). Curiosamente nella manovra di Richiamo non è invece coinvolta l'altra Suv ...

Richiamo per Lamborghini - anche i migliori sbagliano : La severissima NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, agenzia governativa statunitense facente parte del Dipartimento dei Trasporti ndr) ha annunciato il Richiamo di undici esemplari presenti sul suolo...

Lamborghini - Richiamo negli Usa per correggere il peso massimo : Piccolo incidente di percorso per la Lamborghini Centenario, prodotta in edizione limitata, di 40 esemplari, per celebrare due anni fa il secolo dalla nascita del fondatore Ferruccio. A quanto pare, come riporta il sito americano Jalopnik.com, la Casa di SantAgata avrebbe sbagliato a riportare i limiti di massa a pieno carico della supercar. Ovviamente una svista, perché si tratta di un bolide da usare da soli o al massimo in due, e senza troppi ...