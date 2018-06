Ricerca : premio L'Oréal-Unesco a 6 scienziate italiane : ...oggi all'università degli Studi del capoluogo lombardo si è rivolto così ai 6 'camici rosa' under 35 che hanno vinto la 16esima edizione italiana del premio L'Oréal-Unesco 'Per le donne e la scienza'.

Premio L’Oreal-UNESCO “Per le Donne e la Scienza” : riconoscimento per 6 giovani Ricerca trici italiane : Si è tenuta questa mattina, presso la Sala di Rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano, la sedicesima edizione italiana del Premio L’Oréal-UNESCO “Per le Donne e la Scienza” . Nel corso dell’evento sono state attribuite sei borse di studio del valore di 20.000 ciascuna a altrettante ricercatrici under 35, sulla base dell’eccellenza riconosciuta ai loro progetti di ricerca. Alla cerimonia, presentata da Eliana Liotta, giornalista e ...

Ricerca : a Telethon il premio Sonia Skarlatos 2018 : Fondazione Telethon premiata, attraverso il direttore generale Francesca Pasinelli, con il ‘ Sonia Skarlatos Public Service Award 2018 ’: riconoscimento promosso dall’American Society of Gene and Cell Therapy (Asgct), dedicato alle persone e alle organizzazioni che si siano distinte nel promuovere e potenziare costantemente l’avanzamento delle terapie geniche e cellulari attraverso agenzie governative, gruppi di advocacy, ...

Ricerca - ENEA : nasce il “campus delle energie” grazie al Premio “Hausmann & Co – Patek Philippe” : nasce il “campus delle energie” dell’ ENEA nel Centro Ricerche Casaccia, alle porte di Roma, grazie al Premio istituito dai celebri marchi di orologi “Hausmann & Co e Patek Philippe” , che assegna riconoscimenti anche a giovani Ricerca tori dell’Agenzia distintisi nei settori energia, nuove tecnologie, sicurezza alimentare, salute, ambiente e clima. “Questo riconoscimento rappresenta un investimento concreto nella Ricerca scientifica e ...

Chimica - Premio Reaxys-SCI Early Career Researcher 2018 : un incentivo per le aspirazioni dei giovani Ricerca tori italiani : Elsevier, leader mondiale nel mondo dell’informazione specializzata in ambito medico e scientifico, e la Società Chimica Italiana (SCI) annunciano la quarta edizione del Reaxys-SCI Early Career Researcher Award. Obiettivo del Premio è supportare la carriera di giovani e talentuosi ricercatori italiani , aiutandoli a promuovere il proprio lavoro a livello internazionale. “Siamo molto contenti della consolidata collaborazione con Elsevier con la ...

A Peppe Zullo il premio 'Wake Up Puglia!' : 'E' un poeta del gusto e della Ricerca' : 'Peppe Zullo', spiega Fabio Mazzocca , presidente di Wake Up, 'è uno dei più importanti ambasciatori della tradizione culinaria pugliese nel mondo. Non solo per il suo talento in cucina, ma anche per ...