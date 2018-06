Ricerca | ombre sull’editing genetico | potrebbe aumentare i rischi di cancro

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) Secondo un nuovo studio del Karolinska Institutet di Stoccolma e dell’Università di Helsinki pubblicato su “Nature Medicine”, l’uso terapeutico dell’editing, attraverso la tecnica “Crispr–Cas9“,inavvertitamenteilo di. Crispr–Cas9 è un sistema che può essere programmato verso un punto preciso del genoma, e tagliare il Dna per correggerne frammenti difettosi. Ora, due articoli indipendenti riportano che l’applicazione terapeutica di questo strumentoilo di: gli scienziati spiegano che l’uso di Crispr-Cas9 in cellule umane in un ambiente di laboratorio può attivare una proteina nota come p53, che interviene quando il Dna viene danneggiato. Una volta attiva, p53 riduce l’efficienza dell’editinge pertanto, sono le cellule che non ...