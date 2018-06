Ricerca - la scienziata : “Basta dover scegliere tra famiglia e carriera” : “Basta dover scegliere tra famiglia e carriera”. Giulia Pasqual, 34anni, una laurea in Biotecnologie mediche all’università degli Studi di Padova, lancia il suo appello oggi alla Statale di Milano, in occasione della cerimonia di consegna del premio L’Oréal-Unesco per le donne e la scienza: 6 borse di studio da 20 mila euro, assegnate ad altrettanti ‘camici rosa’ under 35 per proseguire nella carriera ...