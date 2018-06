Ricerca | ecco la vitamina che potrebbe rallentare il Parkinson

Alla Ricerca dei tornado italiani : ecco le regioni più colpite e l’impatto sul nostro Paese : In un articolo appena pubblicato sull’International Journal of Climatology, rivista della Royal Meteorological Society, Mario Marcello Miglietta dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac) e Ioannis Matsangouras del Servizio meteorologico nazionale della Grecia hanno analizzato 10 anni di trombe marine e trombe d’aria che hanno interessato il nostro Paese. Il ...

Italia - Mancini alla Ricerca del bis : ecco la formazione scelta contro la Francia : Dopo il successo contro l’Arabia Saudita partita ben più impegnativa per la Nazionale che dovrà vedersela con la Francia, il Ct Roberto Mancini alla ricerca del bis dopo il successo all’esordio ma non sarà di certo facile. Alcuni cambiamenti rispetto alla prima partita ma una certezza dovrebbe essere l’impiego di Mario Balotelli nuovamente dal primo minuto, il tridente sarà formato dal milanista Bonaventura e da Chiesa. A ...

Ricerca : ecco quante ore di attività fisica al mese migliorano le funzioni mentali : Una Ricerca condotta presso il Berenson-Allen Center for Noninvasive Brain Stimulation del Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, pubblicata su “Neurology: Clinical Practice” ha rilevato che almeno 8,6 ore di esercizio fisico al mese, praticato con costanza, per almeno sei mesi di seguito, potrebbe cambiare il corso dell’invecchiamento cerebrale. Numerosi studi hanno scoperto una correlazione tra pratica di esercizio ...

Ricerca : Hough - ecco come ho scoperto le onde gravitazionali : Il fisico scozzese Jim Hough, membro del team internazionale che si è aggiudicato il premio europeo per la fisica Eps-Edison-Volta 2018, racconta il percorso per raggiungere quella che è stata ...

Ricerca : ecco l’isola che fu conquistata dai conigli - lo rivela il Dna antico : Non è una leggenda: sono bastati cinque conigli per sconvolgere per sempre l’ecosistema di Kerguelen, remota isola francese dell’Oceano indiano. Non un’eruzione vulcanica né un terremoto dunque. Lo rivela l’analisi del Dna antico intrappolato nei sedimenti di un piccolo lago, descritta sulla rivista Science Advances dai Ricercatori italo-francesi, guidati da Francesco Ficetola, dell’Università Statale di ...

Ricerca : ecco come ricordare i sogni - basta assumere una particolare vitamina : I Ricercatori dell’Università di Adelaide hanno condotto uno studio, pubblicato su Perceptual and Motor skills, su 100 persone che hanno assunto una integrazione di una particolare vitamina ad alte dosi (240 mg) prima di andare a letto. “I nostri risultati mostrano che l’assunzione di B6 ha migliorato la capacità delle persone di ricordare i sogni rispetto a un placebo. La vitamina B6 non ha influenzato la vividezza, la ...

Lavoro offresi - ma nessuno risponde : ecco i mestieri più Ricercati : Trovare Lavoro in Italia non è facile, anche se le aziende cercano e spesso rimangono senza personale. Un paradosso che compare nei report economici del governo che, pur certificando l consolidamento della...

Pillola contraccettiva e rischio di tumore al seno : ecco i nuovi risultati secondo una Ricerca Italiana : La Pillola anticoncezionale o Pillola contraccettiva è un farmaco contraccettivo ormonale, impiegato da moltissime donne per la risoluzione di diversi problemi o per prevenire semplicemente il concepimento. secondo alcune indagini statistiche, in tutto il Mondo ricorrerebbero all’assunzione della Pillola anticoncezionale più di 100 milioni di donne. In questi anni si è parlato molto della correlazione dell’utilizzo della Pillola ...

Animali mai visti - ecco l’ultima creatura uscita dagli abissi : “Il calamaro vampiro?”. I Ricercatori si interrogano : Il team di Okeanos Explorer del Noa (National Oceanic and Atmospheric Administration), dedicato all’esplorazione e alla ricerca oceanica, sta scandagliando i fondali del Golfo del Messico. Durante le riprese i ricercatori si imbattono in strani pesci, stelle marine, granchi e anemoni, ma una creatura in particolare colpisce la loro attenzione: uno strano cefalopode color rosso sangue dall’aspetto quasi demoniaco. Alcuni hanno suggerito che si ...

Siria - gli effetti dell’attacco. Ecco il centro di Ricerca colpito nelle immagini della tv di Stato Al-Ikhbariya : nelle immagini diffuse dalla tv di Stato Siriana Al-Ikhbariya, il centro di ricerca a Barzeh, presso la capitale Damasco, colpito dall’attacco condotto questa notte da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Secondo l’esercito Siriano, sarebbero stati distrutti, in particolare, i locali che ospitavano un centro educativo e dei laboratori; per gli alleati occidentali, invece, l’obiettivo era collegato allo sviluppo delle armi ...

Embrioni e ogm : ecco i paesi più liberi di fare Ricerca : Un indice che misura la libertà di ricerca scientifica su cellule staminali embrionali e organismi geneticamente modificati , ogm,

Embrioni e ogm : ecco i paesi più liberi di fare Ricerca : È possibile misurare qualcosa come la libertà di fare ricerca scientifica? Un tentativo lo ha fatto Andrea Boggio, docente di Storia e scienze sociali alla Bryant University, I risultati sono stati presentati a Bruxelles, nell’ambito del quinto Congresso mondiale sulla libertà della ricerca scientifica, promosso dall’Associazione Luca Coscioni. “Abbiamo sviluppato”, ha spiegato il docente dell’ateneo con sede in ...

Stage alle Nazioni Unite per studenti e laureati : ecco i profili Ricercati Video : L'Organizzazione delle Nazioni Unite è un'organizzazione di carattere internazionale nata dopo la seconda guerra mondiale e di cui fa parte la stragrande maggioranza degli Stati del mondo. Secondo quanto stabilito dallo Statuto delle Nazioni Unite, gli obiettivi dell'ONU sono molteplici: garantire la pace e la sicurezza a livello internazionale; promuovere la risoluzione pacifica delle controversie; sviluppare relazioni fondate sul principio di ...