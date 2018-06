Real Madrid | crisi allenatore | il piano B sarà un piano C

Calciomercato Juventus - monitorato il croato Kovacic del Real Madrid : TORINO - L'addio di Zinedine Zidane alla panchina del Real Madrid potrebbe innescare un effetto domino, portando a una serie di divorzi - anche eccellenti - fra alcuni giocatori e il club 'blanco'. L'...

'Kovacic via dal Real Madrid? La Juventus lo tenta' : TORINO - La Juventus torna alla carica per Mateo Kovacic . L'indiscrezione è stata lanciata dal quotidiano spagnolo 'As', che racconta dell'offerta , respinta, da 75 milioni di euro che il club ...

Il Real Madrid vuole blindare CR7 : offerti 32 - 5 milioni di euro a stagione : In Portogallo sono certi che Cristiano Ronaldo ha già deciso di voler lasciare il Real Madrid ma in Spagna rilanciano: "Florentino Perez vuole cercare di convincerlo a restare". Cadena Cope, infatti, parla di una proposta ricchissima del numero uno del club merengue: 25 milioni di euro netti all'anno più 7,5 di bonus che lo farebbero dunque arrivare alla soglia di quasi 33 milioni di euro. Ronaldo oggi percepisce 21 milioni di euro, molti di ...

Calciomercato Real Madrid : Bale vuole andare via. Sul gallese il Bayern e squadre della Premier : Il futuro di Gareth Bale al Real Madrid è incerto. Il gallese – scrive oggi As – vorrebbe giocare con più continuità e per questo starebbe meditando l’addio ai ‘blancos’. Naturalmente i club di mezza Europa sono pronti ad accoglierlo, in primis – scrive il tabloid britannico ‘Mirror’ – il Bayern Monaco. Il nuovo tecnico dei bavaresi, Niko Kovac, ha messo Bale in cima alla sua lista dei ...

Lazio - per Milinkovic c'è l'offerta del Real Madrid : pronti 150 milioni : Il Real Madrid pronto a irrompere su Milinkovic-Savic. Un'offerta, a cui sarebbe difficile dire di no, preparata per sbarazzarsi della concorrenza. Dalla Spagna assicurano che Florentino Perez sarebbe ...

Real Madrid-Neymar - nuovo contatto : è il brasiliano il dopo-Cristiano Ronaldo : Real Madrid-Neymar, la trattativa sta per entrare nel vivo. Sono ore caldissime per quello che riguarda il calciomercato, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo con il portoghese sempre più convinto a lasciare i Blancos e la Spagna, il sostituto è stato già scelto ed è proprio il brasiliano. Stando a quanto racconta Marca, incontro tra il Real Madrid e Neymar lo scorso weekend a Liverpool, le indiscrezioni filtrate ...

