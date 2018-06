Razzisti | non vi daremo tregua

Migranti - Gino Strada : “Salvini? Non avrei pensato di vedere ancora ministri Razzisti in Italia. Abbrutimento sociale” : “La politica del precedente ministro dell’Interno era un atto di guerra contro i Migranti che ha prodotto dei morti. E Salvini vuole portarla avanti. Ora che ho più di settant’anni non avrei mai pensato di vedere ancora dei ministri razzisti o sbirri nel mio Paese”. Così Gino Strada, fondatore di Emergency, ha definito l’ex numero uno del Viminale Marco Minniti e il suo successore Matteo Salvini durante ...

Caro Conte - non siete Razzisti ma… : Ha molto colpito che un (mezzo) presidente del Consiglio – quello vero è Matteo Salvini – abbia sentito il bisogno di ricordare di fronte ai senatori che stavano per accordargli la fiducia che il suo esecutivo non sarà razzista. Una promessa raggelante, perché ci mancherebbe che un governo come quello della Repubblica italiana, nata dalle ceneri di un ventennio di dittatura, guerra e persecuzioni a oppositori, ebrei e altre minoranze finisse in ...

Migranti : Conte - non siamo e non saremo mai Razzisti : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Non siamo e non saremo mai razzisti. Vogliamo che le procedure mirate all’accertamento dello status di rifugiato siano certe e veloci, anche al fine di garantire più efficacemente i loro diritti”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato sull’immigrazione.“Difendiamo e difenderemo gli immigrati che arrivano regolarmente sul nostro ...

Cori Razzisti della Samp contro il Napoli - non è una novità : Saliti ai , dis, onori della cronaca domenica sera, i tifosi della Samp non sono nuovi a certi tipi di offese discriminatorie verso il popolo partenopeo. L'altro ieri sera a Marassi, al Luigi Ferraris di Genova , improvvisamente ...

Sampdoria Napoli - partita sospesa due minuti per cori Razzisti. Ferrero sotto la curva : “Queste cose non ci appartengono” : “I cori dei tifosi erano più per sfottò, visto il gemellaggio fra Genoa e Napoli, che per razzismo”. Così Marco Giampaolo al termine di Sampdoria-Napoli, che è stata sospesa per due minuti per via dei cori razzisti intonati dalla curva blu cerchiata. Il presidente Massimo Ferrero è anche andato sotto la curva per esprimere il proprio dissenso, poi rimarcato in conferenza stampa L'articolo Sampdoria Napoli, partita sospesa due ...