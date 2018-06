Ranking Wta | Halep al comando | Stephens quarta

Ranking Wta - Halep resta al comando : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Diverse variazioni nella classifica mondiale del tennis femminile, sempre guidata da Simona Halep, in testa per la 16/a settimana consecutiva , 32/a complessiva, : la romena, ...

Ranking Wta - Giorgi rientra nella top 50. Guida Halep : TORINO - Qualche variazione in casa Italia nella classifica pubblicata stamane dalla Wta all'indomani della conclusione del Roland Garros. Camila Giorgi è sempre la prima delle azzurre: grazie al ...

Nuova Classifica WTA – Halep regina con la corona! Flop Ostapenko - sale Sharapova : Camila Giorgi scala il Ranking : Simona Halep resta al top del ranking femminile e mette in bacheca il primo Slam, scivola fuori dalla top 10 Ostapenko, scalano posizioni Sharapova a Giorgi: la Nuova Classifica WTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede ancora in vetta Simona Halep, sicura di aver difeso la prima piazza dopo aver eliminato Muguruza in semifinale, ma che si è tolta lo sfizio ...

Tennis - Ranking Wta (11 giugno) : Simona Halep sempre in testa - Stephens diventa quarta. Giorgi migliore italiana : La rumena Simona Halep si conferma in testa al Ranking WTA. La rumena ha vinto il Roland Garros e conserva così il numero 1 con un vantaggio importante sulla danese Simona Halep e sulla spagnola Garbine Muguruza mentre Sloane Stephens, finalista sulla terra rossa di Parigi, risale in quarta posizione. La statunitense Madison Keys entra in top ten. RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN PLAYED 1 0 [ROU] Simona ...

Tennis - Ranking Wta (21 maggio 2018) : Jelena Ostapenko sale al numero 5 - guadagna una posizione Camila Giorgi : La classifica mondiale del Tennis femminile non subisce scossoni al termine del torneo romano: la vincitrice e la runner up sono state le medesime della scorsa edizione, dunque nei piani alti della graduatoria non vi sono stati grandi cambiamenti in termini di punteggio, con la romena Simona Halep che difende il suo trono. La lettone Jelena Ostapenko, detentrice del Roland Garros, sale al numero 5 e sarà dunque quinta testa di serie in terra ...

Ranking Wta 14/05/2018 : Petra Kvitova in ascesa! : ... ma a Roma dovrà sperare in una nuova debacle della danese o fare finale per arrivare al Roland Garros da numero 1 del mondo. Kiki Bertens si avvicina notevolmente alla top 10, al momento ...

Tennis - Ranking Wta (14 maggio 2018) : salgono le ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova. Bene Sara Errani : Classifica WTA in salsa ceca: le uniche a salire nella top ten del ranking mondiale del Tennis femminile sono Karolina Pliskova, che scavalca la lettone Jelena Ostapenko e va al numero 5, e Petra Kvitova, che in un sol colpo scavalca due statunitensi, ovvero Venus Williams e Sloane Stephens, attestandosi così al numero 8. In vetta sempre la romena Simona Halep, la quale però vede assottigliarsi a poco più di 400 punti il margine sulla danese ...

Ranking Wta (7 maggio 2018) : immobili le prime dieci. Sale Camila GIorgi - balzo di Sara Errani! : Regna sovrano l’immobilismo nella top 10 del Ranking ATP rilasciato oggi, 7 maggio: nessuna variazione neppure nei primi 15 posti, con la belga Elise Mertens unica a muovere qualche passo in avanti, insediandosi in 16ma posizione. In testa resta la romena Simona Halep, con un buon margine di sicurezza sulla danese Caroline Wozniacki. Ranking WTA al 7.5.18 (Top 10) 1 Simona Halep (Romania) 8055 2 Caroline Wozniacki (Danimarca) 6790 3 ...

Tennis - Ranking Wta (30 aprile) : Simona Halep sempre prima. Camila Giorgi numero uno azzurra : Tutto invariato questa settimana nella top ten del Ranking WTA. Al comando c’è sempre Simona Halep davanti alla danese Caroline Wozniacki e alla spagnola Garbine Muguruza. Camila Giorgi resta la numero uno d’Italia in 58esima posizione. Tra le prime cento c’è anche Sara Errani, che recupera quattro posizioni rispetto alla scorsa settimana. Il Ranking WTA aggiornato al 30 Aprile RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN ...

Tennis - Ranking Wta (16 aprile 2018) : nessuna variazione tra le prime dieci. Fuori dalle prime 100 Francesca Schiavone : Settimana interlocutoria per le posizioni di vertice del Tennis femminile mondiale: la top 10 del ranking WTA resta invariata, senza registrare alcuna variazione in termini di punteggi. La romena Simona Halep conserva così 1350 punti di vantaggio sula danese Caroline Wozniacki. Nel prossimo weekend ci sarà la Fed Cup, quindi la classifica resterà praticamente ferma anche lunedì prossimo. ranking WTA al 16/4/18 (Top 10) 1 Simona Halep (Romania) ...