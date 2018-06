Ranking Atp | che balzo di Cecchinato! Nadal al comando

Tennis - Ranking Atp (11 giugno) : Rafael Nadal si conferma in vetta - scalano la classifica Fognini - Cecchinato e Berrettini : L’edizione 2018 del Roland Garros è andata in archivio ed il nome del vincitore è sempre lo stesso: Rafael Nadal. Lo spagnolo conquista il suo 11° successo a Parigi, aggiornando i propri record e confermandosi in vetta al Ranking ATP. Una dimostrazione di forza notevole dello spagnolo, in finale, contro l’austriaco Dominic Thiem. Slam francese che ha sorriso anche Juan Martin Del Potro. La semifinale raggiunta nel Major (ko contro ...

Marco Cecchinato - sconfitto in semifinale al Roland Garros da Thiem/ Ultime notizie : diventa n.27 Ranking ATP : Marco Cecchinato: oggi la semifinale del Roland Garros con Thiem/ Ultime notizie: serve una nuova impresa. Scatta alle ore 13:00 la sfida di Parigi contro Dominic Thiem(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Come cambia la vita di Marco Cecchinato? Il nuovo Ranking Atp e quanti soldi ha guadagnato al Roland Garros : l’Italia ha un top player : Marco Cecchinato non è riuscito a realizzare l’impresa ed è stato sconfitto da Dominik Thiem nella semifinale del Roland Garros 2018. Il sogno italiano si è fermato sul più bello ma il tennista palermitano è entrato in una nuova dimensione: per una settimana, grazie ai colpacci confezionati contro David Goffin e Novak Djokovic, è stato lo sportivo italiano più chiacchierato e ricercato. Il siciliano ha disputato un torneo meraviglioso ...

Tennis - Ranking Atp : che scalata in classifica per Marco Cecchinato! Guadagnate 45 posizioni. E se vincesse ancora… : Marco Cecchinato sta emozionando tutti gli appassionati di Tennis con la sua pazzesca cavalcata al Roland Garros 2018. Il palermitano si è qualificato alle semifinali del prestigioso torneo parigino dopo aver sconfitto avversari del calibro di David Goffin e Novak Djokovic, ora è tra i migliori quattro del secondo Slam stagionale e la sua classifica sorride. Il 25enne è già certo di salire al numero 27 del Ranking ATP a partire dal prossimo ...

Roland Garros 2018 - quante posizioni scala nel Ranking Atp Marco Cecchinato? L’azzurro irrompe nella Top 30 in classifica! : Il numero 72 del mondo è in semifinale al Roland Garros. Quel numero 72 ha appena battuto in quattro set Novak Djokovic e giovedì sfiderà Dominic Thiem per giocarsi un posto nella finale dello Slam francese. Quel numero 72 è soprattutto italiano, è nato a Palermo ed il suo nome è Marco Cecchinato. Un sogno, una favola meravigliosa che non ha ancora scritto il suo capitolo finale. Un risultato che proietta Marco nella leggenda non solo del tennis ...

Roland Garros 2018 : Fognini esce a testa altissima ed ora punta alla scalata del Ranking ATP : Il sogno parigino di Fabio Fognini è terminato dopo una pazzesca battaglia di oltre tre ore e mezza contro il croato Marin Cilic. Una sconfitta in cinque set che brucia tantissimo e che lascia anche molti rimpianti, perchè il ligure era stato capace di rimontare due set di svantaggio al numero quattro del mondo prima di cadere al quinto. Nonostante questo ko probabilmente oggi sul Philippe Chatrier si è visto uno dei migliori Fognini della ...

Ranking Atp - Rafa Nadal torna numero uno : Roma, 21 mag. , askanews, Cambio della guardia al vertice della top ten mondiale dopo la classifica pubblicata stamane dall'Atp. Con l'ottavo successo agli Internazionali BNL d'Italia di Roma Rafael ...

Tennis - Ranking Atp (21 maggio 2018) : Rafael Nadal torna sulla vetta del mondo! Fabio Fognini irrompe in top 20 : La classifica mondiale ATP utile a delineare le teste di serie del Roland Garros restituisce a Rafael Nadal la vetta della graduatoria: grazie al successo romano il maiorchino scalza nuovamente Roger Federer per 100 punti e si riprende la corona. Poco sarebbe cambiato, dal momento che l’elvetico sarà assente a Parigi. Il tedesco Alexander Zverev intanto sul suolo francese sarà ufficialmente testa di serie numero due nello Slam su terra ...

ATP - Federer torna primo nel Ranking. Fognini e Giorgi migliori azzurri : ROMA - L'eliminazione di Rafael Nadal nei quarti del Masters 1000 di Madrid consente a Roger Federer di riprendersi lo scettro. Fermo dalla sconfitta contro Kokkinakis all'esordio a Miami e atteso al ...

Tennis - Ranking Atp (14 maggio 2018) : Roger Federer torna numero 1 al mondo! Fabio Fognini fuori dalla top 20 : Ora è ufficiale, lo svizzero Roger Federer torna ad essere numero uno al mondo: fatale per lo spagnolo Rafael Nadal la sconfitta patita a livello di quarti di finale a Madrid per mano dell’austriaco Dominic Thiem. Ora l’iberico per scavalcare nuovamente l’elvetico prima del Roland Garros dovrà necessariamente vincere gli Internazionali d’Italia, scattati ieri a Roma. L’unico ulteriore spostamento in top ten riguarda ...

Tennis - Ranking Atp : Nadal sempre in vetta - Fognini 19° : TORINO - Una sola variazione nella top ten del ranking Atp con Rafael Nadal che si conferma al vertice. Il maiorchino precede di appena 100 punti lo svizzero Roger Federer . Sul terzo gradino del ...

Ranking Atp (7 maggio 2018) : Grigor Dimitrov scavalca Marin CIlic. Quattro azzurri nei cento : Una sola novità nella top 10 del Ranking ATP rilasciato oggi, lunedì 7 maggio: il bulgaro Grigor Dimitrov scavalca il croato Marin Cilic e si issa al quarto posto. Sempre primo l’iberico Rafael Nadal, che per conservare lo scettro anche la prossima settimana deve vincere anche a Madrid. Tanti punti da difendere nel torneo spagnolo anche per l’austriaco Dominic Thiem. Ranking ATP al 7.5.18 (Top 10) 1 Rafael Nadal (Spagna) 8770 2 Roger ...

