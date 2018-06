Rally per Evraz

Rally WRC Neuville - trionfo clamoroso : primo in Sardegna per soli 7 decimi! : Grandissima vittoria di Thierry Neuville al Rally Italia Sardegna. Da una gara con il cuore in gola e durissima, lunga e selettiva emerge il belga al volante della Hyundai i20 al termine di un acceso ...

Rally Sardegna - Mondiale 2018 : impresa di Thierry Neuville che completa la rimonta e soffia la vittoria ad Ogier per appena 7 decimi! : Thierry Neuville vince il Rally di Sardegna 2018 grazie ad una rimonta che ha letteralmente dell’incredibile. Il belga, già leader della classifica generale, rimonta secondo dopo secondo il suo distacco nei confronti di Sebastien Ogier, fino a portarsi a soli otto decimi dal campione del mondo in carica prima del Power Stage finale. La battaglia tra i due è stata spettacolare e mozzafiato con un testa a testa epico che è stato vinto da ...

Giochi ancora aperti al Rally Italia Sardegna : Si pensava fosse la tappa decisiva della gara, ma così non è stato, con la classifica parziale che consegna all’ultima, conclusiva tappa di oggi, domenica, la vittoria del Rally Italia Sardegna 2018, appuntamento Italiano del WRC organizzato dall’ACI. Le temute prove di Coiluna Loelle, Monti di Alà e Monte Lerno non hanno, nei fatti, indicato […] L'articolo Giochi ancora aperti al Rally Italia Sardegna sembra essere il primo su ...

Rally Italia Sardegna 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e orario (Mondiale Wrc - oggi 10 giugno) : diretta Rally Italia Sardegna 2018, info Streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 è in Italia, sullo sterrato attorno ad Alghero è tempo di verdetti (oggi domenica 10 giugno)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 03:19:00 GMT)

Rally Wrc Che brividi in Sardegna per il duello Ogier-Neuville : A caccia di punti aggiuntivi nella power stage Sassari - Argentiera di 6,96 km che scatterà alle ore 12.18 con diretta su Rai Sport e Fox Sports. Le due emittenti trasmetteranno anche il primo ...

Rally Italia Sardegna 2018/ Streaming video e diretta tv - percorso e vincitore (Wrc - oggi 9 giugno) : diretta Rally Italia Sardegna 2018: info Streaming video e tv della seconda giornata dell'appuntamento sardo del Mondiale Wrc. Occhio alla SS Monte Lerno.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 09:02:00 GMT)

Bigben Interactive annuncia la sua line-up per l'E3 2018 : V-Rally 4 e Warhammer 40 - 000 : Inquisitor - Martyr tra i protagonisti : Ormai ci siamo, l'E3 2018 è veramente vicinissimo e le più importanti compagnie dell'industria sono pronte a mostrare i propri giochi e a rivelare importanti annunci.Tra le aziende protagoniste della kermesse, ci sarà Bigben Interactive che, attraverso un comunicato stampa, ha reso nota la sua line-up di giochi che saranno presenti all'evento di Los Angeles:Quale gioco di Bigben Interactive aspettate di più?Read more…

Rally Italia Sardegna 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e vincitore (Mondiale Wrc - oggi 8 giugno) : diretta Rally Italia Sardegna 2018, info Streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa in Italia, si corre sullo sterrato attorno ad Alghero (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 04:51:00 GMT)

WRC2 - Andolfi : 'Siamo a buon punto con il set up della vettura per il Rally Italia Sardegna' [INTERVISTA] : ... non sono stato l'unico ad aver bucato più di una gomma: un po' e stato il percorso, un po' è anche la fortuna che in questo sport ci vuole sempre. Allo shakedown di stamattina ti sei classificato al ...

Rally : Salento dal finale amaro per Parolaro-Manfredi : Avvio buono e finale amaro per l’equipaggio composto da Parolaro-Manfredi in Salento Era partita molto bene, al di sopra delle aspettative, la gara salentina del giovane pilota Parolaro Nicolas in coppia con Jasmine Manfredi. Il duo infatti, dopo aver preso le misure nello shakedown, ha da subito fatto intendere di poter ben interpretare le caratteristiche e insidiose prove salentine. A dimostrazione di ciò, l’equipaggio faceva segnare il ...

Rally Sardegna 2018 : il nuovo leader Thierry Neuville cerca conferme per allungare ulteriormente su Sebastien Ogier : Dopo i numerosi colpi di scena (e soprattutto incidenti) del Rally di Portogallo, il Mondiale sbarca in Italia per il Rally di Sardegna 2018, settimo appuntamento stagionale, nella meravigliosa location di Alghero e zone limitrofe, nella parte nord-occidentale dell’isola. Sul piatto grandi panorami, percorsi difficili e sterrati e, soprattutto, il ritorno della sfida tra il belga Thierry Neuville, nuovo leader della classifica generale, ed ...

Rally Italia : attesa per Andolfi e Ciuffi : L'equipaggio ACI Team Italia supportato da CST Sport è testimonial AIDO , Associazione Italiana Donatori Organi, e vuole puntare al successo in un confronto internazionale. In WRC2 ci sarà anche il ...

