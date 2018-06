Rally – L’Abarth 124 trionfa in Spagna e Francia

Auto – L’Abarth 124 Rally imprendibile su sterrato e asfalto : Nel Campionato rally in Romania ed in Italia nel rally dell’Isola d’Elba l’Abarth 124 rally si fa notare L’Abarth 124 rally, lo scorso fine settimana, ha confermato la sua competitività sia su terra che asfalto in due gare molto diverse. In Romania, sui duri sterrati del rally Aradului, Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM) hanno conquistato il gradino più alto del podio nella classe R-GT piazzandosi inoltre undicesimi ...

Auto – L’Abarth 124 Rally di nuovo in gara : il prossimo weekend si corre in Romania e in Italia : In Romania, L’Abarth 124 rally di Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM), per la prima volta quest’anno su un percorso sterrato Questo fine settimana L’Abarth 124 rally del team Bernini rally impegnata in Romania nel rally Aradului con l’equipaggio formato da Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM) per la prima volta quest’anno correrà sullo sterrato. Una superficie che da un lato garantisce spettacolo, con lunghe intraversate su strade ...