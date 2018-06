: Rally Borsa Milano: chiude a +3,42% - NotizieIN : Rally Borsa Milano: chiude a +3,42% - CyberNewsH24 : #News #Rally Borsa Milano: chiude a +3,42% - TelevideoRai101 : Rally Borsa Milano: chiude a +3,42% -

Piazza Affari accelera nel finale ela prima seduta della settimana in forte rialzo,la migliore tra le Borse europee. L'indice Ftse Mib guadagna il 3,42% a 22.086 punti. Trainano soprattutto i titoli bancari, in attesa delle decisioni di Fed e Bce. A rassicurare anche le parole del ministro dell'Economia, Tria, su euro e debito. Chiusura con il segno più anche per gli altri listini europei: Londra +0,73%, Parigi +0,43%, Francoforte +0,60%. Bene lo spread Btp-Bund, in calo a 236 punti base. Rendimento del decennale a 2,86%.(Di lunedì 11 giugno 2018)