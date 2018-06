Rafinha | Barcellona furioso con l' Inter | si inserisce il Tottenham

Inter - 'gelo' sul fronte Rafinha : il Barcellona si oppone a nuovi prestiti Video : Sviluppi sul caso Rafinha, tornato al Barcellona visto che l'Inter non ha potuto esercitare il diritto di riscatto fissato a 38 milioni di euro complessivi 35 più 3 di bonus. Purtroppo, per il club milanese, non si tratta di sviluppi positivi. Il club catalano è disposto a trattare con l'Inter, ma sarebbe comunque orientato ad una cessione a titolo definitivo. Questo ovviamente vale per l'Inter, ma anche per qualunque altra squadra eventualmente ...

Rafinha all'Inter?/ Trattativa non facile con il Barcellona per riportarlo in nerazzurro : Rafinha stasera tornerà al Barcellona visto che scade il diritto di riscatto. L'Inter proverà ad acquistare il brasiliano nei prossimi mesi per una Trattativa non semplice(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:15:00 GMT)

Ds Barcellona : 'Rafinha resta all'Inter? Possibile - nei prossimi giorni vediamo' : Recatosi a Napoli per il Premio Football Leader, il direttore sportivo del Barcellona Antonio Braida ha parlato ai microfoni di Premium Sport riguardo la trattativa legata a Rafinha. Ecco la sua risposta circa una domanda sul futuro del talento brasiliano: 'Se resta all'Inter? È Possibile, vediamo'. RAFINHA VUOLE IL NERAZZURRO - A ...

Inter-Barcellona - accordo vicino per Rafinha : Rafael Alcantara, in arte Rafinha, insieme a Joao Cancelo hanno contribuito e non poco a portare l'Inter in Champions League. I due giocatori, però, non sono di proprietà del club nerazzurro. L'esterno portoghese è arrivato in estate dal Valencia in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro da esercitare entro il 31 maggio. L'Inter non lo riscatterà entro tale data e così Cancelo tornerà al Valencia: su di lui ci sono il ...

Rafinha-Inter - da “casa Barcellona” parla Braida : Rafinha ha disputato una seconda metà di stagione fantastica con la maglia dell’Inter, adesso però riscattarlo non sarà affatto semplice “Rafinha resterà nerazzurro? Non è impossibile, tutto è possibile. E’ un ragazzo meraviglioso, un calciatore buonissimo tecnicamente e penso possa essere utile all’Inter. Chi vivrà vedrà. Nel mercato alcune cose a volte riescono e altre volte no, ma se lui è contento lì, sono contento ...

Inter - c'è il piano per Rafinha : arriva l'offerta sorprendente al Barcellona Video : Anche ieri è stato grande protagonista nella vittoria dell'Inter sull'Udinese per 4-0 alla Dacia Arena, che ha permesso ai nerazzurri di portarsi a due punti dalla Lazio in zona Champions. Parliamo del fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara, che ormai ha conquistato tutti con le sue giocate, anche il tecnico Luciano Spalletti, che inizialmente nutriva perplessita' visto che il giocatore non giocava una partita ufficiale da un anno. E, invece, ...

Inter - l'agente di Rafinha incontra il Barcellona che intanto punta il nuovo Neymar : Secondo il quotidiano catalano 'Sport', il giocatore sarebbe felice di rimanere all' Inter ma ad oggi resta di proprietà del Barca , con cui ha un contratto fino al 2020. L'obbligo di riscatto ...

Inter pronta a tutto per Rafinha : arrivano due offerte al Barcellona Video : In casa #Inter si comincia a pianificare gia' la prossima stagione nonostante ci siano ancora tre partite da giocare in questo campionato. La corsa Champions si è complicata pesantemente dopo la sconfitta subita sabato contro la Juventus per 3-2 [Video], con i bianconeri che hanno rimontato una gara che sembrava persa visto che fino all'88' l'undici di Luciano Spalletti era in vantaggio. Ora i nerazzurri sono al quinto posto a 66 punti, a ...

Inter - Rafinha in formato Barcellona è l'arma in più anti-Juve : Senza Roberto Gagliardini, infortunato e con la possibilità di ripresentarsi solo per Lazio-Inter dell'ultima giornata, ma con un Rafinha in formato Barcellona. Luciano Spalletti, che parlerà domani ...

Inter mai più senza Rafinha - ecco cosa serve per riscattarlo dal Barcellona : Sempre secondo il Corriere dello Sport , si tratta comunque di un'operazione molto complessa, anche se il desiderio del giocatore è quello di restare a Milano e il Barcellona non ha chiuso la porta ...