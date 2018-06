Quirinale | Mattarella riceve Garante detenuti

Quirinale 300 mila firme per sto con Mattarella - oggi al Colle : ROMA - È arrivata a piu' di 300mila firme la petizione 'Io sto con Mattarella' lanciata la sera del 27 maggio, dopo gli attacchi di M5s e Lega all'operato del Capo dello Stato . Nella petizione i ...

Pace fatta al Quirinale tra Mattarella e Savona : "Grazie presidente" : Un selfie alle tre di pomeriggio sulla terrazzetta dei gruppi parlamentari, tutti insieme belli allegri con coraggioso sprezzo dell'afa, poi di corsa stipati in un taxi-van al Quirinale dove c'è l'aria condizionata ma poco da ridere. Gli ufo grillini entrano nel Palazzo in punta di piedi e intimoriti, come se sentissero su di loro il peso degli stucchi e degli arazzi della Sala delle Feste. O magari sentono lo sguardo pesante con cui Sergio ...

Quirinale - Ministri del governo Conte giurano nelle mani di Mattarella : Teleborsa, - I Ministri del governo Conte hanno giurato oggi al Quirinale nelle mani di Sergio Mattarella nel corso della consueta cerimonia di investitura presso la Sala delle Feste. La lista dei ...

Borut Pahor al Quirinale - colazione con Mattarella : Sono stati giorni intensi per il presidente della Repubblica italiana , Sergio Mattarella. Ieri sera, il capo dello Stato ha definito "complesso" l'itinerario "che si è concluso con la formazione del ...

Mattarella convoca Giuseppe Conte al Quirinale - DIRETTA : 20.56 - Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale. A breve la comunicazione del conferimento dell'incarico da parte di Sergio Mattarella.20.48 - Stando alle ultime indiscrezioni, il governo di Giuseppe Conte sarebbe composto da 8 ministri del Movimento 5 Stelle e da 7 ministri della Lega. Nel dettaglio, ma si attendono ovviamente le conferme ufficiali, questi sarebbero i nomi su cui Salvini e Di Maio avrebbero raggiunto un accordo: Ministero ...

Governo - il Quirinale : “Non si forzano tempi per esecutivo politico”. Di Maio ricevuto da Mattarella - Cottarelli in standby : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

Cottarelli al Quirinale da Mattarella : 17.28 Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è al Quirinale per un nuovo colloquio informale con il presidente della Repubblica, Mattarella. A quanto si apprende è in precedenza salito al Colle anche il leader del M5S, Di Maio, per un incontro informale con il capo dello Stato. Di Maio è poi rientrato alla Camera senza rilasciare dichiarazioni.

Giovane con manifesto davanti Quirinale : 'Mattarella sono con lei' : 'Grazie presidente Mattarella sono con lei, la sosterro' sempre. Viva l'Italia e viva l'Europa': è la scritta comparsa su un manifesto affisso da Chiara, una logopedista di 28 anni, in via del ...

Governo ultime notizie - Mattarella ripensa a Conte-Savona?/ Meloni-FdI "disponibili" - Cottarelli al Quirinale : Governo ultime notizie, Cottarelli da Mattarella anche domani, non presentata la lista dei Ministri: spunta il nome di Ricciardi per la salute. Intanto si ragiona sulla data delle elezioni(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 00:20:00 GMT)

Cottarelli lascia il Quirinale - rivedrà Mattarella domani mattina SPECIALE TGLA7 : Un vero colpo di scena mentre tutti aspettavano la lista dei ministri. Nel frattempo cresce la sponda politica favorevole al voto subito entro il 29 luglio - Una sequela di colpi di scena fanno da sfondo al tentativo di Carlo Cottarelli di formare un nuovo governo. L'ultimo è l'uscita del premier ...

Governo - Cottarelli al Quirinale poi va via senza dare la lista dei ministri : «Nuovo incontro domani con Mattarella» : Il presidente del Consiglio incaricato ha lasciato il Palazzo del Quirinale per fare rientro alla Camera

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Mattarella - Assolombarda e altre sigle si schierano con il Quirinale : L'economia italiana vive una ripresa ancora fragile e bisogna evitare tensioni che possano lacerare l'Italia e colpire imprese e famiglie, risparmiatori e investitori». «La nostra nazione - è la ...