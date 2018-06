Questa ricerca svela finalmente come comportarsi di fronte ad una zanzara

huffingtonpost

(Di lunedì 11 giugno 2018) Con l'arrivo della stagione estiva, arrivano anche loro: le zanzare. Per chi solitamente ne è bersaglio, i mesi d'estate possono tramutarsi in un vero e proprio incubo. Ma un rimedio c'è: secondo unascientifica, pubblicata sulla rivista "Current Biology", esiste un modo per depistare questi fastidiosi insetti ed è più facile di quanto possiamo immaginare. Itori hanno dimostrato che agitarsi, ovvero muovere in maniera veloce e "violenta" le braccia, per scacciarle, ha davvero l'effetto sperato: tiene lontano le zanzare almeno per qualche ora e le porta a dirigersi verso qualche altra preda, più facile e meno scomposta.Gli studiosi, guidati da Jeffrey Riffell, del dipartimento di biologia dell'Università di Washington, hanno collocato gli insetti all'interno di un cesto, che hanno poi sottoposto a forti vibrazioni, simili a quelle ...