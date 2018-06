Quando l' arte incontra la scienza Il video della mostra di Donato Piccolo a Milano

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la cabala dice Sud America. Quando l’Italia non partecipa… : Mancano esattamente quattro giorni all’inizio della manifestazione calcistica più importante dell’anno, i Mondiali di Russia 2018, in programma dal 14 giugno al 15 luglio. Giunto alla 21^ edizione, sul Mondiale di quest’anno peserà l’assenza dell’Italia, eliminata dalla Svezia il 13 novembre 2017. Tra le favorite, vista l’assenza degli azzurri quattro volte campioni del mondo, non pochi sono quelli a puntare tutto sul Sud America, con la sua ...

Narrazioni differenti - Quando la malattia si trasforma in arte : L'esigenza di narrarsi Tutto è nato da un'esigenza che è imprescindibile per l'uomo fin dalla notte dei tempi: l'urgenza di lasciare una traccia del proprio passaggio nel mondo. Ed è proprio da qui ...

Quando un selfie è opera d'arte : Dal 1 giugno al Castello di Gallipoli c"è Selfati, la prima mostra italiana dedicata interamente al selfie. La mostra, prodotta da Orione Comunicazione, in collaborazione con Università del Salento e con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Gallipoli e La Sapienza di Roma, inaugura la quarta stagione di grandi mostre del Castello.Selfati - ma anche Sèlfati, un imperativo che ...

Flat tax - “ecco Quando sarà introdotta e da chi si parte” : “Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a partire dall’anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie”. Lo ha detto il senatore della Lega Alberto Bagnai, parlando ad ‘Agorà’ su RaiTre, dei tempi e modi di introduzione della Flat tax. E’ stata il cavallo di battaglia del centrodestra durante ...

F1 orario - GP Monaco 2018 : Quando inizia il GP di Montecarlo? Il programma e la griglia di partenza. Come vederlo in tv : Sarà Daniel Ricciardo a scattare davanti a tutti nel Gran Premio di Monaco di oggi. L’australiano della Red Bull è in cerca del suo primo successo sui saliscendi e sulle tortuose strade del Principato, dopo aver dominato le qualifiche, regolando Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas, mentre il suo compagno di scuderia, Max Verstappen prenderà il via dalla ultima posizione. L’edizione 2017 della gara ...

Mondiale per club 2018 : Quando si gioca? Data - programma e orario. Tutte le partecipanti : Il Mondiale per club 2018 di calcio si giocherà negli Emirati Arabiti Uniti dal 12 al 22 dicembre 2018. Alla rassegna iriData parteciperanno i Campioni dei sei Continenti e l’Al-Ain in qualità di squadra campione del Paese ospitante. A rappresentare l’Europa sarà il Real Madrid che ha vinto la Champions League. Gli spagnoli si presentano all’appuntamento da Campioni del Mondo in carica e inseguono la terza affermazione ...

A Roma l’Arte chiama il Gusto…Quando i bus non bruciano! : Perchè a Roma ogni tanto si parla di “rinascita” e non solo di strutture fatiscenti che cadono a pezzi. Dall’abbandono alla rinascita per Palazzo Merulana, l’ex Ufficio d’ Igiene di Roma riportato alla vita e allo splendore grazie al project financing della famiglia Cerasi e alla SAC spa che ha curato i lavori di ristrutturazione dal 2013 al 2017. LA STORIA Edificio costruito nel 1929 nel quartiere Esquilino, realizzato a cavallo dei due secoli ...

Vuoi Scommettere? Cambio di palinsesto per la trasmissione di Michelle Hunziker - ecco Quando parte : Cambio di palinsesto per lo show di Michelle Hunziker “Vuoi Scommettere?”. Annunciato per lunedì 7 maggio, ora trasloca a giovedì 17 maggio molto probabilmente per non scontrarsi con la Fiction di Rai 1 Il Capitano Maria con al bellissima e bravissima Vanessa Incontrada. Da giovedì 17 maggio, in prima serata su Canale 5, parte “Vuoi Scommettere?” Lo show che è una rivisitazione del più datato Scommettiamo Che? Per molti anni andato ...

Quando in ufficio la noia diventa una forma d’arte. E le smorfie di questo redattore fanno il giro della rete : Che cos’è la noia se non un momento di vuoto temporaneo in attesa di stimoli forti in grado di appagarci? Deve averlo pensato anche Aviad Balelli, giornalista israeliano per Buzzit e video maker professionista, che davanti alla tediante routine da scrivania ha deciso di reagire in modo creativo. Una carrellata di smorfie sincronizzate in fase di montaggio con la colonna sonora e voilà, l’attimo di noia è diventato un esercizio di creatività che ...

Giro d’Italia 2018 - gli orari di partenza di tutte le tappe! Quando i ciclisti scatteranno dai villaggi? La carovana pubblicitaria e il programma completo : Il Giro d’Italia 2018 scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme e si concluderà domenica 27 maggio a Roma: 21 tappe con la storica partenza da Israele e l’arrivo nella Capitale, nel mezzo tante salite e spettacolo assicurato con la super sfida tra i tanti big presenti. Si preannuncia una Corsa Rosa davvero molto appassionante e avvincente, ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Il Giro d’Italia è davvero un evento di costume che ...

Juventus-Napoli - questione di ‘cartellini’ : Quando le decisioni arbitrali decidono i campionati : La 35^ giornata ha dato importanti indicazioni per il proseguo del campionato, nella serata di ieri successo da parte della Juventus tra mille polemiche contro l’Inter, Orsato ‘protagonista’ di scelte che hanno condizionato la partita, espulsione eccessiva per Vecino, graziato in più di un’occasione Pjanic, due pesi e due misure tra i calciatore bianconeri e quelli nerazzurri. Adesso Juventus a +4 sul Napoli dopo la ...

Michelle Hunziker sfida Incontrada : ecco Quando parte Vuoi Scommettere : Vuoi Scommettere? Michelle Hunziker e Vanessa Incontrada si sfidano Tante novità nei palinsesti di Canale 5 e Rai 1 per il mese di maggio, mese in cui le programmazioni di entrambe le reti si concluderanno per cedere il posto al palinsesto estivo. La Rai come sempre non andrà totalmente in ferie ma riuscirà a tenere compagnia ai telespettatori con produzioni inedite sia al mattino che al pomeriggio, oltre che in prima serata. Meno ricco invece ...