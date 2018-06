Quando gli italiani sbarcavano in Tunisia a cercar fortuna

F1 - Mondiale 2018 : Vettel-Hamilton - sarà una lotta serrata. Ma Quando la Ferrari non sbaglia… : E così il settimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio. L’atteso GP del Canada ha visto una Ferrari tornata al successo con Sebastian Vettel. Una vittoria convincente, quella della scuderia di Maranello, abile a migliorare la macchina nel corso del weekend di Montreal. Non era iniziata in maniera positiva la tre giorni nordamericana per il tedesco. Un venerdì disastroso nel quale sia lui che la SF71H non avevano ...

Roma - «Quando i rom trovano la persona sbagliata» : il video in metropolitana è virale : metropolitana di Roma, in un video pubblicato su Facebook vanno in scena momenti di esasperazione non inediti a chi si sposta frequentemente con i mezzi pubblici. Una donna dice di essere stata...

"Quando toglieranno le sanzioni la Russia produrrà tutto da sola" - : Reportage del canale francese TF1 su come le sanzioni occidentali abbiano fatto di fatto nascere il settore agricolo in Russia. La Russia importa le mucche di razza Montbèliarde, usa macchinari e ...

M5s - Travaglio : “Rai? Spero che non caschino nella tentazione di tutti i politici Quando vanno al governo” : “Il rapporto tra M5s e giornalisti è stato sempre tempestoso? Veramente al momento non hanno epurato nessuno dalla Rai, diversamente dai suoi e da Renzi, che hanno fatto cacciare Giannini, la Gabanelli, Giletti e altri. C’è anche Berlusconi, che ne ha fatti cacciare un discreto numero”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che spiega: “Spero che i 5 Stelle ...

Silvio Berlusconi - Quando Paolo Savona gli disse : 'Presidente - abbiamo la stessa età' : Chissà che il cav non abbia goduto anche solo un po' quando a Savona è stata sbattuta in faccia la porta del ministero dell'Economia...

Governo - Travaglio : “Quando arrivarono Monti e Renzi c’erano articoli che sembravano i cinegiornali Luce” : “Governo Conte? Ho notato un enorme pregiudizio che non ha paragone coi governi precedenti”. Lo ribadisce a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “Vi ricordate quando è nato il Governo Monti? I salamelecchi al loden di Monti? Le lodi alla sua sobrietà? Sembrava che fosse arrivato il salvatore della patria. E vi ricordate quando è arrivato Renzi? La giaguara Boschi e la ...

Anthony Bourdain : "Quando mi uccideranno - io so come voglio finire" : "Quando mi uccideranno, io so come voglio finire: mantenete battendo il mio cuore, pompate il mio sangue in un secchio, chiamate le donne del villaggio e fatene dei sanguinacci": così si riferiva Anthony Bourdain, lo chef tv americano morto oggi in Francia, al suo amore per la "morcilla" uruguayana, una delle specialità del piccolo paese latinoamericano per il quale esprimeva una grande ammirazione.Per un capitolo del suo programma ...

Quando iniziano gli Esami di stato? I maturandi non ne hanno idea : Finisce la scuola e inizia a circolare un sondaggio secondo cui il 40 per cento dei maturandi non ha idea di Quando inizieranno gli Esami di stato. Secondo Skuola.net solo sei maturandi su dieci sanno che le prove partiranno il 20 giugno; uno su dieci pensa che sarà il giorno dopo, un preoccupante 4

Daniela Santanchè - La Confessione/ Video - battaglia contro l’Islam integralista : “Ecco Quando ho avuto paura” : Daniela Santanchè, ospite de La Confessione di Peter Gomez, il Video promo e la battaglia contro l’Islam integralista: “Ecco quando ho avuto paura”.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:55:00 GMT)

Di Maio : "Voglio esserci Quando la Camera taglierà i vitalizi" : Roma, 8 giu. , AdnKronos, - "Non so quanto ci vorrà per fare tutto, ma non voglio essere assente al momento in cui vedrò la Camera dei deputati tagliare i vitalizi a una serie di persone che ha ...

Jamie Foxx e il razzismo : «Quando al college mi tagliarono dal musical» : Ebbene sì, esiste un regista che ha impedito a Jamie Foxx di andare in scena. Certo, stiamo parlando di un episodio accaduto tanti anni fa, ben prima che l’attore americano si aggiudicasse l’Oscar, però è capitato davvero: erano i tempi del college e l’interprete di Ray Charles fu chiamato dagli organizzatori del musical di fine anno. «Mi scritturarono perché avevano bisogno di un tenore», racconta il poliedrico artista statunitense in ...

Quando gli alieni sono amici : film - cartoon e serie tv : In sala giovedì 7 giugno 'Tito e gli alieni', la commedia fantascientifica di Paola Randi con Valerio Mastandrea nei panni di uno scienziato che nel mezzo del deserto del Nevada cerca di mettersi in ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sbagliato cominciare il mercato a inizio stagione. Lorenzo e Iannone? Forti da Quando hanno rischiato il posto…” : Si sono disputate appena sei gare nel Mondiale MotoGP, siamo soltanto a inizio giugno e non siamo ancora arrivati a metà del campionato eppure le trattative di mercato sono ampiamente avviate in vista del pRossimo anno. Jorge Lorenzo e Andrea Iannone dovrebbero lasciare Ducati e Suzuki ad esempio, i possibili movimenti e gli scambi di sella rischiano di essere molteplici e questo caos non sembra essere particolarmente gradito a Valentino Rossi ...

