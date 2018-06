Quali i cinema all’aperto di Roma questa estate?

gqitalia

: Questi sono malati. Ora vogliono anche decidere quali serie tv vadano trasmesse e quali no. Chi come ama il cinema… - Peter_0T : Questi sono malati. Ora vogliono anche decidere quali serie tv vadano trasmesse e quali no. Chi come ama il cinema… - SentieriScuola : Vuoi imparare a raccontare una storia attraverso le immagini? Vuoi capire quali sono i ruoli del set? Dal 2 al 6 lu… - 3cinematographe : Quali sono i #filmalcinema questa settimana? Ecco le migliori uscite secondo Cinematogaphe-FilmIsNow: da… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Milano non è l’unica città ad avere, per, una bella programmazione diall’aperto. Sono tante, infatti, anche le proposte di. D’altra parte non potrebbe essere altrimenti, dato che si parla di una delle culle della settima arte. Un appuntamento classico è quello con l’Isola del, la cui 24esima edizione si terrà dal 13 giugno al 2 settembre come sempre nell’affascinante Isola Tiberina. La manifestazione, come sempre, darà spazio anche ai giovani registi che vogliono mettersi in gioco attraverso il contest Mammae le periferie d’Italia, dedicato ai cortometraggi. Un altro appuntamento tradizionale è quello con Sotto le stelle dell’Austria, presso il Forum Austriaco di Cultura, dal 19 al 28 giugno. Una bella occasione per scoprire latografia di un paese sconosciuta ai più. C’è poi l’ormai ...