Pugno duro del Tas | 10 mesi di squalifica a Sara Errani

Errani - Pugno duro del Tas : 10 mesi di stop : ROMA - Dieci mesi di squalifica: il Tas rivede in maniera molto dura il caso doping di Sara Errani , la tennista azzurra trovata positiva al 'letrozolo' lo scorso agosto e per questo sospesa due mesi ...

Migranti - Pugno duro di Salvini : "La nave Aquarius non può sbarcare in Italia"| La replica di Malta : "Non spetta a noi" : Il ministro dell'Interno ha scritto una lettera a Malta indicando il porto della Valletta come quello più sicuro per far approdare l'imbarcazione con 629 Migranti a bordo: "Non possono sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento", ha detto il ministro

Il Pugno duro di Vienna contro il fondamentalismo islamico : Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha annunciato la chiusura di sette moschee e l’espulsione di alcuni imam dal paese. Il caso è nato dopo che il giornale di centrosinistra Falter ha pubblicato alcune foto in cui alcuni bambini in uniforme rievocavano dentro a una moschea di Vienna la battagl

Iran - Pugno duro Usa : 'Sanzioni senza precedenti' : Quando le sanzioni saranno implementate, l'Iran 'lottera' per tenere in vita la propria economia'. La strategia americana prevede 'di evitare, con la collaborazione dei nostri alleati nella regione, ...

Iran - Pugno duro Usa : "Sanzioni senza precedenti" : Quando le sanzioni saranno implementate, l'Iran "lotterà per tenere in vita la propria economia". La strategia americana prevede "di evitare, con la collaborazione dei nostri alleati nella regione, l'...

Il M5S in affanno al Senato allenta il Pugno duro coi suoi : I parlamentari sono obbligati "a votare la fiducia, ogni qualvolta ciò si renda necessario, ai governi presieduti da un presidente del consiglio dei ministri espressione del Movimento 5 Stelle". Pena, ovviamente, l'espulsione e una multa salatissima da versare a Rousseau. Ma la stagione del rigore, dell'intolleranza zero per i dissidenti, della caccia ai ribelli che era stata messa nero su bianco a dicembre, alla vigilia del voto, nel nuovo ...

Pugno duro della FIGC - aperta un’indagine su Raiola : chiesti documenti al Milan : Potrebbero esserci seri guai in vista per il noto procuratore Mino Raiola: la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha aperto un’inchiesta nei suoi confronti. Il massimo organo calcistico italiano vuole vederci chiaro sul noto e famelico procuratore, spesso protagonista di dichiarazioni e atteggiamenti oltre il limite del consentito. Si ricorda infatti la nota querelle con la Nazionale Italiana per la mancata convocazione del suo assistito ...

Facebook - Pugno duro di Zuckerberg : ecco cosa cambia per gli utenti Video : Che il 2018 sarebbe stato un anno di svolta per Facebook lo si era capito quasi da subito. Più o meno da quando lo scandalo Cambridge Analytica aveva fatto passare a livello internazionale il messaggio che i dati affidati al social network non fossero al sicuro. Si è levato un polverone di livello internazionale che ha costretto Mark Zuckerberg a presentarsi davanti al Senato Americano. Da quel momento in avanti sono emersi una serie di ...

Raid dei Casamonica - il Pugno duro di Minniti : 'Qui comandiamo noi e se non fai quello che diciamo, ti ammazziamo'. L'ultima violenza firmata Casamonica è stata messa nero su bianco in un fascicolo aperto dalla Dda di Roma, che indaga sul Raid ...

Migranti - Pugno duro di Trump : "Separare genitori e figli al confine" : Continua la battaglia di Donald Trump per blindare i confini e fermare l'immigrazione clandestina. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che in futuro separerà le famiglie fermate dopo aver attraversato il confine con il Messico. Chi sarà "pizzicato" senza documenti, verrà rinchiuso in centri di detenzione per Migranti. I genitori saranno sistemati in un'area, mentre i bambini in un'altra."Se fate entrare illegalmente un bambino sarete ...

Milan - il Pugno duro di Gattuso : 'Toccato il fondo' : Usa toni duri Rino Gattuso alla vigilia della gara contro il Bologna. La sconfitta con il Benevento a San Siro fa ancora male: 'Abbiamo toccato il fondo, giusto annullare i due giorni di riposo. A ...

Pedica : Pugno duro contro la Roma in Europa e ritorno a porte chiuse : Roma – Di seguito le parole di Stefano Pedica (Pd). “La Uefa, come fece con il Liverpool, deve sospendere la Roma dalle competizioni europee e far giocare a porte chiuse la partita di mercoledì prossimo all’Olimpico. La violenza dentro e fuori dagli stadi va punita severamente. Fatti come quelli avvenuti prima della partita Liverpool-Roma non devono mai più accadere. Non si può permettere a poche mele marce di rovinare il ...