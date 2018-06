Proteste del pubblico Samsung Galaxy | l’utilissima app Game Tuner resa inutile a giugno

Tregua delle Proteste e delle repressioni in Nicaragua - ma il paese è una polveriera pronta a esplodere : Con l'appello lanciato durante l'Angelus domenica scorsa, Papa Francesco ha acceso un faro su quanto stia avvenendo in Nicaragua, vicende finora seguite distrattamente dai media mainstream italiani. Le repressioni di ogni forma di protesta nei confronti del governo hanno causato la morte di almeno cento persone, tra cui un giornalista, e un migliaio di feriti.Le manifestazioni popolari delle ultime settimane contro il taglio delle pensioni e ...

Il governo ottiene la fiducia alla Camera. Conte alla prova dell’Aula tra lapsus - gaffe e Proteste : Dopo una «prima» tutto sommato tranquilla in Senato, la replica alla Camera è stata molto più movimenta per il neo premier Giuseppe Conte. Sui numeri della fiducia, arrivata in serata nessuna sorpresa: 350 sì da M5s e Lega, 236 no di Pd e Forza Italia e 35 astenuti di Fratelli d’Italia. La performance di Conte però è stata meno sicura, tra appunti ...

La rimozione del premier non placa le Proteste anti-austerity in Giordania. Il Re : "Paese a un bivio" : Migliaia di manifestanti sono tornati la notte scorsa nelle strade di Amman nonostante la decisione annunciata ieri dal re Abdullah II di rimuovere il primo ministro Hani Malki in seguito a un'ondata di proteste popolari contro un programma di austerity varato dal suo governo e sostenuto dal Fondo monetario internazionale. Testimoni hanno riferito che i partecipanti alla dimostrazione hanno cercato di radunarsi intorno all'ufficio del premier, ...

Qualità dell’aria - smog : azione Greenpeace a Regione Lazio/ Video - chiesto adeguamento del piano : le Proteste : Qualità dell’aria, smog: azione Greenpeace a Regione Lazio. La protesta degli attivisti per chiedere l'adeguamento del piano all'attuale normativa vigente.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 20:31:00 GMT)

Troppe buche a Roma - l'ultima tappa del Giro d'Italia neutralizzata dopo le Proteste dei ciclisti : A Roma ci sono Troppe buche e l'ultima tappa del Giro d'Italia viene neutralizzata su richiesta dei corridori. Chris Froome ha vinto la 101ª edizione del Giro, ma a contraddistinguere...

Il ministro della Sanità palestinese ha rimosso una bambina di otto mesi dalle persone uccise dall’esercito israeliano durante le Proteste : Il ministro della Sanità della Striscia di Gaza ha rimosso una bambina di otto mesi dall’elenco delle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste di queste settimane. I genitori l’avevano portata in ospedale il 14 maggio sostenendo che avesse respirato del The post Il ministro della Sanità palestinese ha rimosso una bambina di otto mesi dalle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste ...

Sciopero Trenitalia giugno 2018 : calendario date delle Proteste Video : Sono state rese note le prime date ufficiali degli scioperi Trenitalia e Trenord in calendario nel prossimo mese di giugno. A re le date e gli orari in cui i treni potranno subire disagi a causa della protesta dei lavoratori. Alla fine del corrente mese, intanto, i dipendenti delle due societa' aderiranno alla Sciopero del 26 maggio [Video] indetto dal sindacato CAT Coordinamento Autorganizzato Trasporti, con l'inizio dei disagi fissato per le ...

Assemblea Pd : cambia l'ordine del giorno tra le Proteste - tutto rinviato su chi guida il partito : Passa a maggioranza la mozione di Orfini che congela le dimissioni di Renzi. Applausi al discorso di Martina. Il segretario dimissionario: "Evitate divisioni"

Roma - approvata la mozione M5s sulla Casa delle donne. Proteste in aula e seduta sospesa : “Vergogna” : L’Assemblea Capitolina ha approvato, con 27 voti favorevoli e 2 contrari, tra il caos delle Proteste delle manifestanti e le richieste di rinvio da parte dei consiglieri di opposizione, la mozione del M5S a prima firma della consigliera Gemma Guerrini sulla Casa Internazionale delle donne. I consiglieri del Pd non hanno partecipato al voto. Dopo l’approvazione della mozione, il presidente dell’aula Marcello De Vito è stato costretto a sospendere ...

Romania - Proteste in campo per un fallo : la reazione dell'arbitro è virale : In Romania è ancora da assegnare la Coppa nazionale. L'ultimo atto della competizione opporrà il Craiova e l'Hermannstadt, quest'ultima protagonista di una straordinario cammino fin qui essendo una ...

Vertice M5S-Lega : 19 punti nella bozza del contratto Proteste fuori dal Pirellone : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: «Convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi»

Vertice M5S-Lega - Proteste fuori dal Pirellone. I centri sociali : “Salvini e Di Maio facce della stessa medaglia” : Mentre il Vertice tra gli esponenti di Lega e M5s per la formazione del nuovo governo era in corso al Pirellone, un gruppo di ragazzi del Cantiere (un centro sociale di Milano) ha tentato di avvicinarsi alla sede del Consiglio regionale lombardo. Una ventina di poliziotti in tenuta antisommossa, però, li ha bloccati in via Pirelli. “Salvini, Di Maio, Berlusconi, tutta la casta fuori dai coglioni” hanno gridato ...

Le elezioni irachene tra delusione e Proteste : Nel paese si fa sempre più forte l’impressione che per i prossimi quattro anni governeranno le stesse coalizioni e gli stessi “grandi squali”. Leggi

Le foto delle Proteste contro Putin in Russia : Dei manifestanti travestiti da re e degli attivisti portati via dalla polizia, tra cui Alexei Navalny, l'oppositore più noto del presidente russo The post Le foto delle proteste contro Putin in Russia appeared first on Il Post.