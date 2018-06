Profughi | Salvini | altra nave ong in mare | diciamo no

Salvini e i migranti 'Salvare vite è un dovere - l Italia però non può essere un campo Profughi' : ROMA - 'Basta. Salvare le vite è un dovere, trasformare l'Italia in un enorme campo profughi no. L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'è chi dice no.#chiudiamoiportiO'. Così ...

Italia-Malta - scontro su nave di Profughi Salvini nega i porti. Scarseggiano i viveri : A bordo il 629. La Valletta: competenza vostra. Il premier Conte: Bruxelles non affronta l’emergenza. Di Maio: «A Malta si fanno gli affari loro»

MIGRANTI - PRIMI DUE SBARCHI DELL'ERA SALVINI/ Navi Ong a Reggio e Pozzallo : oltre 400 Profughi in un giorno : MIGRANTI, PRIMI due SBARCHI DELL'ERA SALVINI: nave Ong tedesca ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo. Seconda nave a Pozzallo: oltre 200 profughi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 12:39:00 GMT)

Governo - Salvini : “Pacchia strafinita per presunti Profughi”. E alla Segre : “Leggi razziali? Rom rispettino quelle normali” : Matteo Renzi e Liliana Segre. Ma anche Mario Balotelli e Fabrizio Corona. E’ ampio il parterre di personaggi cui oggi Matteo Salvini ha ritenuto opportuno replicare, a voce o sui social network, nel giorno del suo primo impegno istituzionale nelle vesti di ministro dell’Interno. Il tema principale, il suo cavallo di battaglia: quello dei flussi migratori. La giornata era iniziata con l’hashtag #colpadiSalvini lanciato per ...

Matteo Salvini : l'Italia non può essere un campo Profughi : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini su twitter: l'Italia non può essere un campo profughi, lavorerò per rendere efficaci politiche di controllo

Migranti - Salvini a Catania : “no a riforma Dublino”/ Risponde ai sindaci Sicilia “non siamo campo Profughi Ue” : Migranti, Salvini e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:37:00 GMT)

Salvini : “Basta alla Sicilia campo Profughi d’Europa. Tunisia spesso esporta galeotti” : “Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere”. È quanto ha detto da Catania il nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini. Parlando della Tunisia ha aggiunto: “È un Paese libero e democratico che non sta esportando gentiluomini ma spesso e volentieri esporta galeotti”.Continua a leggere

