Prezzo benzina supera quota 2 euro al Brennero | «È colpa dell' Austria»

I cinque fattori che fanno salire il Prezzo del petrolio (e della benzina) : Dopo anni di debolezza il petrolio ha ripreso a correre, accelerando i rialzi nell'ultima settimana, quando il Brent ha raggiunto quota 80 dollari al barile: un rally sempre più scatenato, che ha portato alcuni analisti a rinnovare la previsione di un ritorno a prezzi superiori a 100 dollari e che ha già iniziato a pesare sulle tasche dei consumatori. In Italia i prezzi alla pompa (per oltre il 60% rappresentati da tasse e accise) hanno ...

Carburanti - brutte notizie per gli automobilisti : sale ancora il Prezzo della benzina : Il prezzo della benzina sale ancora . Ecco tutte le variazioni sulla rete Carburanti italiana Dopo i rialzi decisi ieri da Eni ed Esso, questa mattina tutti gli altri marchi principali mettono mano ai listini, mentre le quotazioni del greggio si portano sopra gli 80 dollari al barile. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP, Q8, Italiana Petroli e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi ...

Prezzo carburanti - davvero la benzina scenderà di 20 centesimi? : Puntuali come Babbo Natale nella notte fra 24 e 25 dicembre, arrivano fra la primavera e l’estate i rincari del Prezzo della benzina . Mentre il greggio torna sopra i 71 dollari al barile sul mercato statunitense in virtù di un’improvvisa discesa delle scorte, anche ai distributori c’è da sborsare di più: ieri il Prezzo massimo registrato da molto tempo, addirittura dal luglio del 2015. Un mese fa il Prezzo medio era di 1,575 euro al litro, ieri ...

Carburanti – Pessime notizie per gli automobilisti : il Prezzo della benzina sale vertiginosamente : sale il costo della benzina , del diesel e del GPL sulla rete carburante italiana: ecco la nuova situazione Proseguono i rialzi dei prezzi dei Carburanti alla pompa, mentre le quotazioni petrolifere internazionali si avvicinano ai massimi dal 2014. Stando alla consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’, questa mattina Eni ed Esso hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Rialzo anche per ...

Alfa Romeo : a maggio sconti fino a 7.000 € su Giulietta e GPL al Prezzo del benzina : Per tutto il mese di maggio Alfa Romeo propone una straordinaria promozione dedicata alla gamma della Giulietta che ne consente l'acquisto beneficiando di 7.000 euro di vantaggi, con o...

Alfa Romeo Giulietta - A maggio incentivi per tutta la gamma e Gpl al Prezzo del benzina : LAlfa Romeo ha ufficializzato una serie di incentivi dedicati alla Giulietta: chi decide di acquistarla, per tutto il mese di maggio può beneficiare di settemila euro di vantaggi e un trattamento speciale per il modello bifuel.Vantaggi su allestimenti e pacchetti. La Giulietta 1.4 turbo Gpl 120 CV è proposta allo stesso prezzo promozionale della sorella a benzina, ovvero a 17.800 euro, a fronte della rottamazione o permuta di un veicolo. ...