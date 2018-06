Prezzi petrolio in calo Attesa per vertice OPEC

Petrolio ancora in corsa - Prezzi ruotano attorno a 80 dollari : Teleborsa, - I prezzi del Petrolio in corsa si muovono attorno ai massimi di 3 anni e mezzo, con il Brent che molto vicino alla soglia degli 80 dollari al barile, già toccata la vigilia. Il contratto ...

La benzina vola con l’aumento del petrolio - il Codacons denuncia : “I Prezzi schizzano alle stelle” : “schizzano alle stelle i prezzi dei carburanti in Italia“: lo denuncia il Codacons, che chiede “ai Nas di indagare sui recenti rincari dei listini. Nelle ultime ore i listini di benzina e gasolio sono sensibilmente aumentati, al punto che per un litro di diesel si spende oggi il 3,3% in più rispetto al mese scorso – spiega il Codacons – Rincari anche per la benzina, che aumenta alla pompa del +2,8% al punto che per un pieno di ...