Prevenzione tumore maschile Percorso Azzurro | campagna nazionale per la

Tumore rene - al via mese Prevenzione nei centri Artemisia Lab : Roma, 24 mag. (AdnKronos Salute) – Tumore al rene: prevenire si può. In attesa del 22 giugno, Giornata mondiale dedicata a questa patologia, Artemisia Lab parte in netto anticipo, promuovendo il mese della prevenzione. Leader nei servizi clinici diagnostici, presente in modo capillare a Roma, Ostia e Ciampino, Artemisia Lab mette a disposizione, per il mese di giugno, tutti i centri del network per effettuare prestazioni ed esami ...

Tumore al seno - lotta e Prevenzione : a Roma 72mila persone per “Race for the cure” : Ben 72mila persone hanno partecipato alla corsa “Race for the cure“, la manifestazione per la lotta al Tumore al seno partita stamattina dal Circo Massimo e snodatasi per 5 km di percorso. “La prevenzione è fondamentale per ridurre la pericolosità del Tumore al seno. Le donne dai 40 anni in su dovrebbero sottoporsi a una mammografia una volta l’anno. Gli esami strumentali permettono di avere una diagnosi prima che il ...

Giornata nazionale della Prevenzione del tumore cutaneo : visite gratuite dei nei in tutti i centri LILT aderenti all’iniziativa : Venerdì 18 maggio, in occasione della Giornata nazionale della prevenzione del tumore cutaneo sarà possibile effettuare visite gratuite di controllo dei nei presso tutti i centri LILT aderenti all’iniziativa. L’iniziativa è promossa da La Roche-Posay che, in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Venereologia e Malattie Sessualmente Trasmesse), rinnova anche quest’anno ...

Tumore della bocca : sintomi e regole generali di Prevenzione : Ricorre oggi, 5 maggio, l’Oral Cancer Day. Quale miglior occasione per ricordare i sintomi del Tumore alla bocca e le regole generali di prevenzione? Attenzione a qualsiasi dolore alla bocca, ferita o ulcera che non si rimargina, gonfiore persistente, protubera nze, macchie bianche, rosse, grigie in bocca, così come al dolore e alla difficoltà nel mettere la dentiera in un punto preciso. Come prevenire il Tumore della bocca? Adottate ...

Carlo Calenda : "Mia moglie ha appena finito di curarsi per un tumore al seno. La Prevenzione fa la differenza" : "Viola ha appena finito di curarsi per un tumore al seno scoperto per tempo. La prevenzione fa la differenza e il ruolo delle famiglie e dei mariti/compagni è fondamentale durante e dopo le cure". Carlo Calenda ha assistito alla presentazione in anteprima dello spot televisivo per la 19esima edizione della Race for the cure, realizzato per Cattleya da Francesca Archibugi. La moglie Violante ha partecipato attivamente e il ministro dello ...