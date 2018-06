Prende fuoco un Samsung Galaxy | macchina distrutta negli USA | il video

Prati - un altro bus rischia di Prendere fuoco : il conducente interviene con l'estintore : Nuovo principio d'incendio per un bus dell'Atac. E' successo poco dopo le 14, in viale Mazzini, all'altezza della Corte dei Conti: un autista della linea 495 ha visto uscire del fumo dalla parte ...

Se la Prende con Conte in tvIl fuoco amico di Andrea Scanzi : Da Floris a Di Martedì su La7 si è materializzato nello studio frequentato dai più noti tra i giornalisti dei giornaloni Andrea Scanzi da Arezzo, sbiadito imitatore di Marco Travaglio che è antipatico ma originale, mentre lui è solo antipatico e ogni volta che parla non si capisce bene dove voglia andare a parare e, soprattutto, perché paia ...

Cisterna di olio meccanico Prende fuoco all'Ilva di Racconigi : Si è risolto senza conseguenza l'incendio che si è sviluppato oggi allo stabilimento Ilva di Racconigi. Intorno alle 14.30 una Cisterna di olio meccanico ha preso fuoco. Immediato l'allarme dei vigili ...

Panico sull'Appia - camion pubblicitario Prende fuoco : conducente salvo per miracolo : Attimi di Panico su via Appia Nuova per un camionista 50enne cittadino romeno ed altri numerosi automobilisti che transitavano all'incrocio con via Generale Dalla Chiesa, vicino alla caserma dei ...

Auto Prende fuoco in autostrada dopo lo schianto - tre persone morte carbonizzate : Incidente mortale a Vicenza. Almeno tre persone sono morte carbonizzate nello schianto avvenuto poco dopo le 12.30 sull'Autostrada A31 all'altezza del comune di Albettone, in provincia...

Serbia - Stella Rossa Belgrado : il pullman Prende fuoco - nessun ferito. IL VIDEO : Non tutti i festeggiamenti finiscono come sono iniziati, col sorriso. Per fortuna, anche se la paura c'è stata, a Belgrado non si è avuto a che fare con una tragedia. Il pullman della Stella Rossa, ...

Roma - auto Prende fuoco sul Gra : traffico paralizzato anche per altro incidente : Momenti di paura su Gra. Un'auto ha preso fuoco in mezzo alla strada: l'automobilista è salvo per miracolo. traffico in tilt anche per un altro incidente. 'Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull'...

Qualcosa non va nel bus : l'autista fa scendere tutti e il mezzo Prende fuoco : Un autobus ha preso fuoco questa mattina a Ponte Brenta, salvi l'autista e tutti i passeggeri. Non appena l'autista si è reso conto che Qualcosa non andava nel mezzo ha fatto scendere tutti i presenti.

Sassari - l’auto si ribalta e Prende fuoco : Alessandro muore a 22 anni andando a lavoro : Alessandro Ortu, un giovane di ventidue anni di Porto Torres, è morto carbonizzato dentro l'auto che si è incendiata dopo essersi ribaltata. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica: il giovane stava andando al centro commerciale Auchan, a Predda Niedda, dove lavorava. I vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme, ma per lui era troppo tardi.Continua a leggere

In India c'è un lago che continua a Prendere fuoco da solo : A volte si ricopre di una densissima schiuma bianca che sembra quasi neve. Altre volte prende fuoco creando alte colonne di fumo visibili a chilometri di distanza. Sono questi i «misteri» del lago Bellandur di Bangalore, nell'India meridionale....

Paura in strada - autobus Prende fuoco con persone a bordo : ecco cosa è accaduto Video : Non è il primo caso di incidenti di questo genere che si verificano nella Capitale. Un autobus della linea urbana ha preso fuoco [Video] nel centro storico cittadino di Roma. Con molta probabilita' le cause del principio di incendio sarebbero da riscontrare in un corto circuito. Da qui avrebbe avuto origine un esplosione e poi le fiamme che in breve tempo hanno avvolto l'intero veicolo adibito al trasporto delle persone. Sul posto sono ...

