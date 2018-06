prende a calci e pugni l' ex moglie | arrestato 46enne di Pescara

il momento di prendere sul serio il calcio femminile in Italia : ... a dieci anni di distanza dalla precedente qualificazione e a meno di una settimana da quella Coppa del Mondo che non vedrà giocare l'altra nazionale, quella maschile. Mondiali a parte, l'impressione ...

La moglie lo riaccoglie dopo le violenze : lui la prende a calci e pugni : SAN PANCRAZIO SALENTINO - Era già stato condannato in primo grado per maltrattamenti per nei confronti della moglie. Ma la donna aveva deciso di dargli una seconda possibilità, tornando a vivere con ...

Fermato su auto rubata - nomade prende a calci e testate i carabinieri : Stava per mettersi al volante della 'propria' auto, in verità rubata. Fermato, ha sferrato calci e pugni ai carabinieri. Un 25enne, nomade, è stato arrestato ieri sera dai militari della stazione Roma ...

Segue una bambina - le ruba il cellulare e poi la prende a calci : il video dell’aggressione : La brutale aggressione in un palazzo di New York è stata catturata dalle telecamere di videosorveglianza. Un uomo ha seguito la bambina di dieci anni e, dopo averle rubato il cellulare, l’ha colpita a calci prima di andare via.Continua a leggere

Calciomercato : il Cagliari aspetta Maran e prende Srna : Ultime formalità per Rolando Maran al Cagliari: il presidente del club sardo Tommaso Giulini e il ds Marcello Carli hanno di fatto concluso la caccia al nuovo allenatore e sono pronti all’annuncio ufficiale. È solo una formalità: si stanno curando gli ultimi dettagli per definire l’addio al Chievo di Maran. Poi sarà la volta della firma del contratto con la società rossoblù. Il Cagliari sta già lavorando per la stagione 2018/19 anche ...

Crotonecalcio - nonostante la retrocessione alcuni giocatori pitagorici prenderanno parte ai prossimi mondiali : L’Italia, com’è noto da più mesi, non parteciperà ai prossimi campionati mondiali che si giocheranno in Russia (15 giugno al

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/ L’ex calciatore prenderà una decisione? (Trono over) : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO ancora sotto i riflettori al trono over di Uomini e Donne: i due protagonisti al centro dello studio insieme a Nevila ed Enrico.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:40:00 GMT)

Calciomercato Benevento - prende quota Bucchi per la panchina : Benevento - Retrocessione incassata, nuovo tecnico da decidere. Il Benevento è in fermento ed è al lavoro per l'erede di De Zerbi . prende quota il profilo di Christian Bucchi , che all'esordio in A ...

Calciomercato Juventus - già 5 volti nuovi rispetto all’ultima stagione : la squadra di Allegri prende forma : Calciomercato Juventus – La Juventus ha disputato una stagione positiva, il club bianconero ha chiuso con il settimo scudetto consecutivo e la vittoria della Coppa Italia mentre rimane la delusione per l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. La dirigenza sta pensando al Calciomercato ed alle mosse per la prossima stagione, il tecnico Allegri può già contare su 5 nuove pedine. Per la porta è ai dettagli la trattativa ...

Calciomercato Juventus - sorprendente scambio di attaccanti con il Chelsea? Video : La Juventus ha vinto l'ennesimo campionato e l'ennesima Coppa Italia e ora si prepara fare dei grandi acquisti sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Massimiliano Allegri ha deciso di rimanere a Torino anche per la prossima stagione. Durante l'incontro con la dirigenza, durato circa tre ore e mezza, si sono gettate le basi per il futuro. Allegri ha chiesto a Marotta e Paratici di costruire una squadra molto competitiva, dato ...

Il Real prende l'Eurobasket in attesa del calcio : Oscar Eleni Non deve poi essere così brutto di questi tempi essere spagnoli: vincono spesso nello sport anche se hanno i nostri stessi guai. Ieri giornata di festa per il tennista Nadal a Roma e decima Eurolega nel basket per il Real Madrid che nella finale di Belgrado, davanti a 16mila persone, ...

Napoli - Torreira non si prende per la gola : Non conosco il babà e sul mio futuro.. - Calcio : Si sa che piace moltissimo a Inter e Napoli ma il centrocampista, intercettato da 'RMC Sport' a margine dell'evento 'Torneo Ravano-Coppa Paolo Mantovani', fa il vago: 'In questo momento non posso ...

Calciomercato Milan - sorprendente scambio con la Roma? Video : Il Milan ha intenzione di rinforzare la propria rosa dopo le delusioni di questa stagione. Il club rossonero, infatti, dopo avere fatto una campagna acquisti da più di duecento milioni di euro, non è riuscito ad ottenere il suo primo obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla Champions League. Anzi, rischia anche di non qualificarsi all'Europa League. La squadra non ha certo dimostrato di essere all'altezza di Juventus, Napoli e delle ...