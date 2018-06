Premio L’Oreal-UNESCO “Per le Donne e la Scienza” | riconoscimento per 6 giovani

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) Si è tenuta questa mattina, presso la Sala di Rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano, la sedicesima edizione italiana delL’Oréal-lee la. Nel corso dell’evento sono state attribuite sei borse di studio del valore di 20.000 ciascuna a altrettante ricercatrici under 35, sulla base dell’eccellenza riconosciuta ai loro progetti di ricerca. Alla cerimonia, presentata da Eliana Liotta, giornalista e scrittrice, hanno preso parte: Francois-Xavier Fenart, Presidente e Amministratore delegato di L’Oréal Italia, Enrico Vicenti, Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l’, Fabrizio Sala, Vicepresidente e Assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione della Regione Lombardia, Anna Scavuzzo, Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Patrizia Toia, Vicepresidente della ...