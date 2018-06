Premio giornalistico ' Riccardo Tomassetti' Le sfide dell' innovazione per vivere meglio e

Enna Premio giornalistico Emanuele Fonte : i nomi di tutti i premiati : A vincere la sezione rivolta alla scuola superiore il pezzo "Bio: il presente e il futuro dell'economia siciliana" di Adriana Barona , Istituto Galilei-Campailla di Modica, . Per le elementari si ...

Premio giornalistico Luchetta a Nadia Toffa : Nadia Toffa è la vincitrice del Premio giornalistico Luchetta che sarà trasmesso in esclusiva prossimamente su Rai 1: ecco quando L’impegno di Nadia Toffa verrà premiato durante il Premio giornalistico Luchetta. La Iena e conduttrice televisiva riceverà il prestigioso riconoscimento per un servizio – inchiesta dedicato ai bambini che subiscono abusi. Ecco tutte le anticipaaizoni. Premio giornalistico Luchetta a Nadia Toffa: quando in ...

Premio giornalistico Luchetta a Nadia Toffa : Nadia Toffa è la vincitrice del Premio giornalistico Luchetta che sarà trasmesso in esclusiva prossimamente su Rai 1: ecco quando L’impegno di Nadia Toffa verrà premiato durante il Premio giornalistico Luchetta. La Iena e conduttrice televisiva riceverà il prestigioso riconoscimento per un servizio – inchiesta dedicato ai bambini che subiscono abusi. Ecco tutte le anticipaaizoni. Premio giornalistico Luchetta a Nadia Toffa: quando in ...