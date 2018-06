Pozzi-Ginori presenta la nuova linea Acanto GALLERY

sportfair

: @RedGlow @MozzyBello ah sì? perché da fidanzato mi si offre qualunque essere bono esistente sul pianeta, ma appena… - Bluelake76 : @RedGlow @MozzyBello ah sì? perché da fidanzato mi si offre qualunque essere bono esistente sul pianeta, ma appena… - DarroGianni : @ederoclite @pdnetwork @matteorenzi Bronzo... O Pozzi Ginori? - fiocchibosi : @greco19ema Pozzi Ginori -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Versatilità per soddisfare tutti i gusti:laUna visione dell’ambiente bagno contemporaneo, dove funzionalità ed estetica sono in perfetta armonia, la collezionesi caratterizza per una forte versatilità progettuale proponendo una gamma completa e coordinata di lavabi, sanitari, mobili, specchi e accessori per creare numerose combinazioni andando incontro alle esigenze individuali. La gamma di lavabi comprende tre diverse tipologie: standard, compatti e slim caratterizzate da forme rettangolari, spigoli sottili e diverse sporgenze, che possono essere installate a parete o abbinate ai mobili sottostanti, ad eccezione della tipologia slim che invece è concepita solo con il relativo mobile abbinato. La collezione propone bidet e vasi sospesi e a pavimento, realizzati con la tecnologia Rimfree® senza brida, con profondità ridotta, sifone ...