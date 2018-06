“Potrei morire | il cuore non regge…” Victoria | ma che succede?

caffeinamagazine

: Le memorie di Adriano, della Yourcenar, io potrei morire qui - _chiffonskirt_ : Le memorie di Adriano, della Yourcenar, io potrei morire qui - anvwhere : oddio shawn non dirmi che mi hai donato un music video incentrato sul tuo faccino e sul tuo sorrisone POTREI MORIRE - BacchiRachele : RT @wallflower93: Ma vi immaginate di svegliarvi così tutti i giorni? Io potrei morire -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Anche loro, come più o meno capita in maniera ciclica a tutte le coppie del mondo dello spettacolo, erano finiti al centro di voci che parlavano di un’imminente quanto drammatica rottura dopo anni di matrimonio. Le foto ditriste e rabbuiata al Royal Wedding di Harry e Meghan, d’altronde, avevano fatto il giro del mondo alimentando proprio questo tipo di sospetto. Accanto all’ex Spice Girls, un David Beckham invece impeccabile, bellissimo e sorridente, capace di rubare click e attenzioni ai membri di casa Windsor e mandare in visibilio le donne a ogni latitudine del pianeta. I diretti interessati hanno subito tenuto a mettere in chiaro le cose, rispedendo al mittente le accuse e negando che all’interno della loro relazione si respiri aria di tempesta. In queste ore, però, ecco che un video ha iniziato a fare il giro del web dividendo gli utenti ...