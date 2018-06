Porsche 911 Speedster Concept | un regalo di compleanno da 500 cavalli – FOTO

911 Speedster - concept da oltre 500 cv per i 70 anni di Porsche. Forse prodotta nel 2019 : STOCCARDA - Settanta anni di Porsche meritano feste, mostre, parate e celebrazioni in tutto il mondo, ma la Casa della mitica cavallina tedesca ha deciso di regalarsi, per il proprio compleanno,...

Porsche 911 RSR - Le nuove livree celebrative in gara a Le Mans : La Porsche rende omaggio ai propri 70 anni di storia e ai successi ottenuti in gara, portando alla 24 Ore di Le Mans quattro esemplari ufficiali della 911 RSR: due sfoggeranno i colori già visti nel mondiale WEC, gli altri riprenderanno due livree storiche, note agli appassionati. In gara ci saranno anche altre sei 911 RSR gestite da team privati.RothMans e Sau. La vettura numero 91, guidata da Bruni, Lietz e Makowiecki, è ispirata ai colori ...

Alfa Romeo 6C : a Balocco verrà svelata l’anti Porsche 911 ? : Durante la presentazione del nuovo piano industriale della Casa del Biscione potrebbe essere annunciata l’attesa supercar 6C Sale l’attesa per l’ormai imminente 1 giugno, giorno in cui si svolgerà l’Investor day di Balocco dove Marchionne svelerà il nuovo piano industriale di Alfa Romeo. Sempre più persone sono ormai convinte che domani verrà svelata l’attesissima Alfa Romeo 6C, un’inedita suepercar con motore anteriore e trazione posteriore in ...

Nuova Ferrari Dino : quasi pronta l’anti Porsche 911 ? : Secondo gli ultimi rumors la Casa di Maranello è ormai pronta per dare un’erede spirituale all’amatissima Ferrari Dino Di un’eventuale erede della storica Ferrari Dino si è parlato più volte in passato, ma adesso i rumors su un eventuale ritorno della super car di Maranello si stanno facendo più insistenti e l’arrivo della vettura potrebbe essere svelato il prossimo giugno in occasione dell’Investor day di Balocco. L’obiettivo della Casa di ...

Porsche 911 Turbo Cabrio - Primi test per la sportiva scoperta : La Porsche porta per la prima volta su strada i prototipi della nuova 911 Turbo Cabriolet, confermando così il tradizionale ampliamento della gamma che nel tempo completerà il passaggio dalla generazione 991 alla 992. La nuova serie debutterà infatti con ogni probabilità entro la fine del 2018, ma per la Turbo e per le varianti GT servirà ancora qualche tempo.La Turbo Cabriolet praticamente senza veli. La 911 Turbo era già stata avvistata in ...

24 Ore del Nürburgring - Vittoria per la Porsche 911 GT3 R : La Porsche 911 GT R #912, affidata al team Manthey, ha vinto la 24 Ore del Nürburgring. Sul gradino più alto del podio sale l'equipaggio formato da Tandy, Lietz, Pilet e Makowiecki. Alle loro spalle, le due Mercedes-AMG GT3 con la #4 di Engel, Muller, Christodoulou, Metzger davanti alla vettura gemella #5 guidata da Jager, Stolz, Buurman e Seyffarth.Finale al cardiopalma. La grande classica endurance tedesca non ha certo lesinato emozioni: ...

Porsche 911 GT3 R - Svelata la nuova versione da gara : Per la stagione 2019 le scuderie private potranno contare su una nuova sportiva da competizione, la Porsche 911 GT3 R. Derivata dall'appena rinnovata GT3 RS stradale (qui la nostra prova al Nürburgring), la R introduce soluzioni tecniche e aerodinamiche appositamente sviluppate per la pista ma pensate per non gravare eccessivamente sui costi d'utilizzo. La Porsche ha già aperto gli ordini, proponendo la 911 da gara con prezzi da 459.000 ...

Porsche 911 GT3 RS - la terza GT è un razzo : Porsche 911 GT3 RS, la terza GT è un razzo Motori aspirati o turbo, termici o in prospettiva elettrici. Tutte le Porsche 911, però, saranno sempre sportive Continua a leggere

Subito Imola e Spa per Rovera sulla nuova Porsche 911 GT3 Cup

Porsche 911 GT3 RS - Al Ring in meno di 7 minuti - è record - VIDEO : 6:56.4, bastano questi numeri per riassumere una performance destinata a entrare nella storia. Alla Porsche 911 GT3 RS sono infatti bastati meno di 7 minuti per completare i 20,6 km dell'anello nord del NürburgRing, quel Nordschleife protagonista della spasmodica caccia di record che negli ultimi anni ha coinvolto tutti i principali costruttori di auto sportive. Configurazione stradale. A segnare il nuovo primato è stata la versione facelift ...