Pomezia | M5S e Centrodestra al ballottaggio

romadailynews

: #Amministrative2018 #Comunali2018 Cinque stelle cadenti. Non bastava la Raggi, ci si mette pure l'effetto Governo:… - anis_epis : #Amministrative2018 #Comunali2018 Cinque stelle cadenti. Non bastava la Raggi, ci si mette pure l'effetto Governo:… - ANTEO17 : RT @francesco201423: A Pomezia gli elettori premiano il M5s che è primo con quasi il 30% dei voti. secondo il cdx col 25% e terzo l'ex sind… - Sm4rtlio : RT @francesco201423: A Pomezia gli elettori premiano il M5s che è primo con quasi il 30% dei voti. secondo il cdx col 25% e terzo l'ex sind… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Roma – Ail M5S arriva alcon il. Il pentastellato Adriano Zuccalà, presidente uscente del Consiglio comunale, ha ottenuto 7.673 preferenze, pari al 28,7%. Staccato di poco lo sfidante Pietro Matarese, sostenuto da Lega, Forza Italia, Udc, Fdi e lista Pirozzi, arrivato al 25,4% con 6.786 voti. Il sindaco uscente Fabio Fucci, candidato con le liste civiche Esseree Bene Comune non andrà al secondo turno per soli 500 voti. A lui sono andate infatti 6.275 preferenze, pari al 23,5%. Non potrà seguire così le orme del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, confermato sindaco di Parma nel 2017 nonostante la sua candidatura fuori e contro il Movimento. Quarto l’esponente del centrosinistra Stefano Mengozzi, giunto a quota 18,8% (5.028). L'articolo: M5S ealproviene da RomaDailyNews.