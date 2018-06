Polemica sulle foto di Salah con il governatore ceceno sospettato di crimini contro

Polemica sul presidente Duterte : invita una donna sul palco e si fa baciare sulle labbra : Polemica sul presidente Duterte: invita una donna sul palco e si fa baciare sulle labbra Nuova controversa uscita del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte: a un evento a Seul ha baciato sulle labbra davanti al pubblico una lavoratrice filippina che aveva scelto a caso tra la folla. Pioggia di critiche contro di lui: “Spregevole esibizione […] L'articolo Polemica sul presidente Duterte: invita una donna sul palco e si fa baciare sulle ...

Filippine - Polemica sul presidente Duterte. Invita due lavoratrici sul palco e ne bacia una sulle labbra : polemica contro il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte. Durante una visita in Seul, in un incontro con la comunità filippina locale, il leader 73enne ha baciato sulle labbra una lavoratrice emigrata. Duterte ha Invitato due giovani donne a salire sul palco, le due eccitate e imbarazzate, si sono avvicinate al presidente che ne ha abbracciata una e ha chiesto all’altra di baciarlo sulle labbra. Qualche esitazione, poi il contatto tra ...

Migranti - missione di Salvini in Sicilia. Ma è Polemica sulle nuove strategie : In Sicilia il primo viaggio istituzionale del ministro dell'Interno, che ha ribadito la linea dura sui Migranti e attaccato frontalmente le Ong impegnate nei soccorsi in mare.'La Sicilia non può ...

Fontana 'La Polemica sulle famiglie gay Mi attaccano perché sono cattolico'. Ma Salvini lo stoppa 'Sue idee non in contratto' : ROMA - Sostenere la famiglia, che è 'quella naturale', mentre le famiglie arcobaleno 'per la legge non esistono'. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano ...

Giro d'Italia - trionfa Chris Froome : Polemica sulle buche di Roma : Chris Froome è ufficialmente il vincitore della 101esima edizione del Giro d'Italia. La...

Roberto Fico - Polemica sulle sue mani in tasca durante l'inno di Mameli per la commemorazione di Falcone : durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, in mattinata al porto di Palermo dove era approdata la Nave della legalità con mille ragazzi a bordo, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha tenuto le mani in tasca per circa 10 secondi durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, da quanto si vede in un video pubblicato da "La Repubblica". Nelle immagini Fico è accanto al sindaco di Palermo Leoluca Orlando e ad altre autorità per ...

F1 - Vettel chiude la Polemica sulle nuove gomme Pirelli : “con quelle vecchie sarebbe andata anche peggio” : Al termine della prima giornata di test a Barcellona, Sebastian Vettel ha chiuso definitivamente la questione gomme Serviva una giornata di test alla Ferrari per togliersi tutti i dubbi sulle nuove gomme Pirelli, e così è stato. Il team di Maranello ha sfruttato la sessione spagnola per confrontare il comportamento dei vecchi pneumatici con quelli nuovi (utilizzati domenica nel Gran Premio di Spagna con battistrada ribassato di 0,4 mm), ...