Poche speranze di ritrovare viva Sara | dopo il suicidio del fidanzato

Giulio Regeni - l’avvocato Ballerini : “Abbiamo i filmati ma Poche speranze. Possiamo contare solo sui passi falsi degli egiziani” : “Ci hanno finalmente consegnato i filmati della metropolitana dove Giulio è stato preso prima di essere torturato per nove giorni e ucciso al Cairo” dichiara Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, nell’incontro organizzato martedì sera a Genova nell’ambito del Festival di Music for Peace: “Ci saranno novità? Nutriamo poche speranze, ma contiamo in loro passi falsi. Finora, infatti, tutti i brandelli di verità li abbiamo ...