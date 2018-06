Plastica monouso | col bando calo dei prodotti chimici del 3%

meteoweb.eu

: No alla plastica monouso #GiornataMondialedellAmbiente #Timeline - RaiTre : No alla plastica monouso #GiornataMondialedellAmbiente #Timeline - fattoquotidiano : Giornata mondiale dell’ambiente: la sfida è abbattere i rifiuti di plastica monouso. “Grandi aziende non fanno inte… - europainitalia : Celebriamo la #GiornataMondialedellAmbiente e la nostra recente iniziativa contro la #plastica monouso. Aiutaci a r… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Se tutta lausa e getta venisse abolita, la domanda di sostanze chimiche derivate dal petrolio calerebbe soltanto del 3-4%. Lo ha detto il direttore downstream della Shell, John Abbott, in un servizio del quotidiano britannico Financial Times. Lausa e getta è una gravissima fonte di inquinamento della terra e dei mari. La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per mettere aluna serie di oggetti, e l’India ha annunciato l’eliminazione dellausa e getta al 2022. In tutto il mondo aziende ed organizzazioni annunciano la messa aldel. Ma secondo i manager del settore petrolchimico sentiti dal Financial Times, l’eventuale abolizione dellausa e getta impatterebbe ben poco le loro attività. Per Abbott ilsarà “inevitabilmente” messo al, ma questo “non andrà ...