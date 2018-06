Pittura quantica | che cos’è e perché migliora la vita

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) In evidenza, Acqua, luce e suono influenzano il dna di Dab Qualche anno fa scrissi come la musicoterapia potesse essere utilizzata come cura nei casi di stress, disturbi cognitivi, ansia, depressione, dolore e cefalea. Il 24 maggio scorso si è svolto il convegno Acqua, luce e suono nella riprogrammazione epigenetica del benessere nella Sala delle feste della Regione Toscana a Firenze. È emerso che l’acqua, la luce e il suono possono essere importanti per il nostro benessere in quanto energia e vibrazione. L’acqua, ad esempio, viene considerata come un vero e proprio farmaco grazie alla sua capacità di veicolare informazioni. È capace di caricarsi di energia, di memorizzarla, trattenerla e restituirla, riportando equilibrio sul piano spirituale e fisico. Lainizia nell’acqua del liquido amniotico e il corpo è costituito in massima parte di essa. A proposito della luce ...