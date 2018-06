lasicilia

: La storia dell’auto a Firenze e in Toscana in mostra a Palazzo Pitti - GazzettaFi : La storia dell’auto a Firenze e in Toscana in mostra a Palazzo Pitti - solospettacolo : Pitti, la storia auto in scatti inediti -

(Di lunedì 11 giugno 2018) FIRENZE, 11 GIU - Ladell'mobile a Firenze e in Toscana in mostra a Palazzoattraverso 90dell'archivio Foto Locchi, dal 1934 al 1965. E' 'The elegance of speed', ...