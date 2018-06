Pippo Baudo : A quest'Italia manca la Dc : Pippo Baudo ha appena spento 82 candeline. Il compleanno più bello? Come faccio a ricordarli tutti. In genere è sempre l'ultimo, quello più vissuto. Della sua lunghissima carriera, invece, il momento ...

Marco Armani - Tu dimmi un cuore ce l'hai/ Video - “Pippo Baudo mi scoprì in Puglia” e ora... (Ora o mai più) : Marco Armani, negli anni ottanta il cantante ha raccolto un grandissimo successo con il brano "Tu dimmi un cuore ce l'hai" che gli ha aperto le porte a Sanremo. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Katia Ricciarelli : "Pippo Baudo? Ognuno fa la sua strada" : Katia Ricciarelli, intervistata dal settimanale Oggi, in edicola questa settimana, fatica, ancora, a parlare apertamente dell'ex marito Pippo Baudo nonostante una separazione che dura ormai da anni: Preferisco non parlare di Baudo. Posso dirle che lo ritengo un grande professionista. Se mi manca? Guardi posso dirle che mi manca moltissimo la mia cagnolina Dorothy […] il dolore non passa. ...

Katia Ricciarelli lancia una frecciatina a Pippo Baudo : “Sento più la mancanza del mio cane” : Katia Ricciarelli intervista al settimanale Oggi: la frecciatina all’ex marito Pippo Baudo Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati per tantissimi anni una coppia molto amata e seguita dal pubblico italiano. La fine del loro matrimonio e i disguidi nati a seguito della loro separazione tuttavia sono molti noti ancora ai più. A distanza di […] L'articolo Katia Ricciarelli lancia una frecciatina a Pippo Baudo: “Sento più la ...

Buon compleanno Pippo Baudo - Enrico Montesano - Cafu… : Buon compleanno Pippo Baudo, Enrico Montesano, Cafu… …Giulio Colavolpe, Tom Jones, Angelo Provasoli, Gaetano Silvestri, Marco Muller, Paolo Barelli, Carlo Perrone, Aldo Brizzi, Filippo Fossati, Alberto Nagel, Patrizia Ciofi, Giovanni di Giorgi, Mara, Francesco Longo, Giulio Golia, Fabio Vignaroli, Giacomo Pastorino, Roberto Maurantonio, Davide Candellaro, Michele Calvi, Giulia Colombo, Edoardo Miriantini… Oggi 7 giugno compiono gli anni: Ruggero ...

Pippo BAUDO/ Ricorda Pippo Caruso : "Con lui se ne è andato un amico" (Vuoi scommettere?) : Ospite nella nuova puntata di Vuoi scommettere? Pippo BAUDO si prepara a festeggiare i suoi 60 anni di carriera. Di recente, però, la sua vita è stata stravolta dalla morte di Pippo Caruso (Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:51:00 GMT)

VUOI SCOMMETTERE?/ Diretta e anticipazioni : Pippo Baudo - Stefania Sandrelli ed Emma Marrone tra gli ospiti : VUOI SCOMMETTERE?, Diretta e anticipazioni 31 maggio: Pippo Baudo, Emma Marrone, Stefania Sandrelli, Alessia Marcuzzi, Daniele Liotti, Andrea Pucci e Martin Castrogiovanni ospiti.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 08:06:00 GMT)

Pippo Baudo ospite di Vuoi scommettere? di Michelle Hunziker : Giovedì 31 maggio, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Vuoi scommettere? , il game show condotto da Michelle Hunziker , con la partecipazione dell'inviata speciale Aurora Ramazzotti , ...

"Vuoi scommettere?" - anticipazioni : Pippo Baudo - Alessia Marcuzzi e tutti gli ospiti : Giovedì 31 maggio, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “Vuoi scommettere?”, il game show condotto da Michelle Hunziker, con...

Pippo Baudo a TvBlog : Il mio maestro Caruso - nato per la musica : C'è un filo, invisibile, che lega due amici. Un filo che pur essendo sospeso nell'aria e apparentemente senza consistenza, è forte e resistente a tutte le cose che possono capitare nella vita. Un filo proprio di questo tipo legava il maestro Pippo Caruso, scomparso nelle scorse ore e Pippo Baudo. Due inseparabili amici, nella vita e nel lavoro. Insieme hanno fatto la storia del varietà televisivo fra la metà degli anni settanta e fino a poco ...

Pippo Caruso - addio al celebre direttore d’orchestra. Pippo Baudo : “Avevamo un’intesa naturale. Mi mancherà tantissimo” : addio Pippo Caruso. Il celebre direttore d’orchestra e musicista, sempre al fianco di Pippo Baudo nelle sue avventure televisive, è morto la scorsa notte nel comune di Passo Corese vicino Rieti. Aveva 82 anni. Tutti se lo ricorderanno in quell’inquadratura in tre quarti di spalle mentre dà il là all’orchestra Rai. Pizzetto e capello mosso come un baldanzoso moschettiere di Dumas, Caruso ha come ridato vitalità e pienezza al suono delle orchestre ...

È morto Pippo Caruso - storico direttore d'orchestra di Sanremo al fianco di Pippo Baudo : Per molti era D'Artagnan, uno dei tre moschettieri di Dumas, per quella vaga somiglianza data dai suoi irrinunciabili baffetti e dai capelli ondulati alle spalle. E moschettiere, Pippo Caruso, in qualche modo, lo è stato davvero: per anni è stato fedele compagno di ventura in tv di Pippo Baudo, suo conterraneo con il quale aveva stretto amicizia fin dai tempi dell'università. Ed è stato proprio Baudo, che si è ...

Morto Pippo Caruso - storico maestro della tv. Il cordoglio di Pippo Baudo : "Grande amico e musicista" : Lutto nel mondo dello spettacolo. Si è spento ad 83 anni Pippo Caruso, uomo dai talenti multipli. Non solo musicista, ma anche Direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore, aveva anche legato la sua storia...

Addio Pippo Caruso - maestro di Sanremo e amico di Pippo Baudo : Si è spento a 82 anni il maestro Pippo Caruso, che era nato a Belpasso (Catania). Ha diretto le orchestre Rai di Roma e Milano, l’orchestra sinfonica della Rai e del Festival di Sanremo, quella di Roma e del Lazio e molte altre. Ha legato la sua storia a programmi televisivi di grande successo, condotti dal suo amico e mentore Pippo Baudo, come varie edizioni del Festival di Sanremo, Fantastico, Serata d’onore, Numero Uno, Domenica ...