Picone FDI | Vergognosa chiusura nido aziendale San Camillo

Picone (FDI) : Ricorso al Prefetto contro Presidente M5S : Roma – Giovanni Picone, consigliere del Municipio XII, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “La Presidente del Municipio XII e il quarto Assessore alle Politiche Sociali della consiliatura grillina, in barba ad ogni diritto di trasparenza, ha lasciato ampiamente scadere i termini previsti dalla legge e dal regolamento. Senza fornire alcuna risposta ad una interrogazione sull’articolazione dei servizi sociali gestiti ...

Santori-Picone (FDI) : Caso di Scabbia al Malpighi : Roma – E’ quanto dichiarano in una nota Fabrizio Santori e Giovanni Picone, rispettivamente portavoce di Difendiamo l’Italia e consigliere del Municipio Roma XII, hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Un Caso di Scabbia è stato segnalato dal alcuni genitori al liceo Malpighi nel quartiere Bravetta, nel Municipio XII. Questa circostanza segue alcune nostre recenti denunce per la recrudescenza di malattie un tempo ...

Maltempo Roma. Picone (FDI) : allegamenti su via di Brava e stazione Aurelia : “Le forti piogge stanno creando gravi disagi nella circolazione sul quadrante di Colle Aurelio. In particolare lungo via di Brava le caditoie ostruite hanno creato degli allagamenti proprio all’altezza dell’incrocio con via Grispigni, teatro di un grave incidente solo pochi giorni fa”. Così in una nota Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII. “Nonostante le promesse il M5S sembra aver dimenticato ...