Piazza Affari | senza freni Bio On

Tria rianima le banche - corre anche l'euro. Piazza Affari tenta il grande recupero : Primi scorsi di ottava in grnade stile per Piazza Affari che balza in avanti di oltre il 2% sfrutando la sponda delle parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha rassicurato gli investitori circa il mantenimento dei conti pubblici sotto controllo.

Piazza Affari vola con le banche. Spread in forte calo : Teleborsa, - Partenza in forte rialzo per Piazza Affari , che beneficia delle rassicurazioni del Ministro dell'Econonomia Tria sulla posizione dell'Italia nei confronti dell'euro e sulla volontà del ...

Consob day a Piazza Affari : il presidente Nava presenta al mercato un programma "di mercato" : ... sull'esigenza di incanalare il risparmio dormiente nell'economia reale tramite il listino, sulla necessità di poter arruolare tra le file Consob i bravi professionisti operanti sul mercato, sull'...

Piazza Affari apre in forte rialzo e spread in calo : Roma, 11 giu. , askanews, Apertura in forte rialzo quest'oggi per Piazza Affari, con l'Ftse Mib che guadagna il 2,11%, a 21.806 punti. Avvio in forte ribasso per lo spread tra Btp e Bund che si porta ...

Parole Tria mettono le ali a Piazza Affari - sprint delle banche : A spingere gli acquisti sull'azioanrio italia sono state le Parole di ieri del nuovo ministro dell'Economia, Giovanni Tria.n I n un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il numero uno di via ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana attendendo la Bce (11 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Occhi già rivolti al board della Bce. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 03:59:00 GMT)

Piazza Affari brucia 11 miliardi - lo spread sfiora i 270 : Piazza Affari brucia 11 miliardi, lo spread sfiora i 270 9 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Piazza Affari affossata da banche : ANSA, - MILANO, 8 GIU - Piazza Affari , -1,9%, conclude la settimana in calo affossata dalle banche, bruciando 11,6 miliardi di capitalizzazione. A spingere le vendite è l'attesa per la riunione della ...

Spread Btp-Bund a 268 punti - Piazza Affari perde l'1 - 89% - pesa l'incertezza Scholz : «Italia non fallirà» : «È irresponsabile fare come se qui si potesse formulare la soluzione ai problemi italiani», ha aggiunto Scholz, rivolgendosi al fondatore eurocritico di Afd Bernd Lucke, professore di economia poi ...

Piazza Affari in profondo rosso : Occhi puntati su Charlevoix , in Canada, dove oggi , 8 giugno, si apre il G7 , vertice dei ministri dell'economia delle sette nazioni avanzate con la ricchezza nazionale netta più grande al mondo. C'...

Visco : «Conti pubblici - con il passo più lungo della gamba c'è il burrone» Spread a quota 260 - Piazza Affari -2% : «Non si può tacere che ci sono dei vincoli che dobbiamo tenere presenti» come «l'equilibrio nei conti pubblici» e quindi « non fare il passo più lungo della gamba e quando lo si fa bisogna farlo ...

