Piazza Affari Boom! Merito di Conte

Piazza Affari stupisce con balzo del 3 - 42% - exploit di Unicredit e Intesa : Incipit di ottava in gran recupero per Piazza Affari grazie alla sponda delle parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha rassicurato gli investitori circa il mantenimento dei conti pubblici sotto controllo. In chiusura l'indice Ftse Mib segna un progresso del 3,42% a quota 22.086 punti, ...

Borsa : Piazza Affari vola con le banche e chiude +3 - 4%. Spread giù : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,42% a 22.086 punti. Forte recupero per i titoli bancari: le 'big' Unicredit e Intesa hanno segnato una ...

Piazza Affari : senza freni Piquadro : Vigoroso rialzo per il produttore italiano di pelletteria , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,17%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Damiani : Seduta decisamente positiva per la società che produce gioielli , che tratta in rialzo del 2,29%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'...

Vola a Piazza Affari Inwit : Vigoroso rialzo per Inwit , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,10%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Inwit ...

Piazza Affari mette le ali - lo spread si quieta. Per i mercato è "effetto Tria" : Alcuni analisti parlano di "effetto Tria". È certamente un fattore importante di giornata che il ministro dell'Economia del Governo Conte abbia espresso nel fine settimana una posizione di continuità rispetto al precedente esecutivo per quanto riguarda gli impegni sui conti pubblici. L'intervista al Corriere della Sera è servita per ribadire l'impegno italiano su due fronti: la permanenza nell'Euro e il calo del debito ...

Piazza Affari rimbalza di oltre il 2% con le banche. Focus su Fed e Bce : Netto rialzo della borsa milanese , accompagnato dai progressi di tutti gli altri listini continentali a cominciare da Madrid, all'apertura di una settimana che avrà gli occhi puntati sul vertice Usa-Corea del Nord di Singapore e sulle riunioni delle principali banche centrali (Federal Reserve, Bce e Banca del Giappone) da cui sono attese indicazioni importanti per le rispettive politiche monetarie per la seconda parte dell'anno. Spread in ...

Consob day a Piazza Affari : il presidente Nava archivia la fase "politica" e apre quella "di mercato" : ... sull'esigenza di incanalare il risparmio dormiente nell'economia reale tramite il listino, sulla necessità di poter arruolare tra le file Consob i bravi professionisti operanti sul mercato, sull'...