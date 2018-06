Piazza Affari apre in forte rialzo e spread in calo

Parole Tria mettono le ali a Piazza Affari - sprint delle banche : A spingere gli acquisti sull'azioanrio italia sono state le Parole di ieri del nuovo ministro dell'Economia, Giovanni Tria.n I n un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il numero uno di via ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana attendendo la Bce (11 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Occhi già rivolti al board della Bce. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 03:59:00 GMT)

Piazza Affari brucia 11 miliardi - lo spread sfiora i 270 : Piazza Affari brucia 11 miliardi, lo spread sfiora i 270 9 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Piazza Affari affossata da banche : ANSA, - MILANO, 8 GIU - Piazza Affari , -1,9%, conclude la settimana in calo affossata dalle banche, bruciando 11,6 miliardi di capitalizzazione. A spingere le vendite è l'attesa per la riunione della ...

Spread Btp-Bund a 268 punti - Piazza Affari perde l'1 - 89% - pesa l'incertezza Scholz : «Italia non fallirà» : «È irresponsabile fare come se qui si potesse formulare la soluzione ai problemi italiani», ha aggiunto Scholz, rivolgendosi al fondatore eurocritico di Afd Bernd Lucke, professore di economia poi ...

Piazza Affari in profondo rosso : Occhi puntati su Charlevoix , in Canada, dove oggi , 8 giugno, si apre il G7 , vertice dei ministri dell'economia delle sette nazioni avanzate con la ricchezza nazionale netta più grande al mondo. C'...

Visco : «Conti pubblici - con il passo più lungo della gamba c'è il burrone» Spread a quota 260 - Piazza Affari -2% : «Non si può tacere che ci sono dei vincoli che dobbiamo tenere presenti» come «l'equilibrio nei conti pubblici» e quindi « non fare il passo più lungo della gamba e quando lo si fa bisogna farlo ...

Spread Btp-Bund a 260 punti - Piazza Affari ancora in rosso : -2% - pesa incertezza. Scholz : «Italia non fallirà» : «È irresponsabile fare come se qui si potesse formulare la soluzione ai problemi italiani», ha aggiunto Scholz, rivolgendosi al fondatore eurocritico di Afd Bernd Lucke, professore di economia poi ...

Conti pubblici - il monito di Bankitalia : «Rispettare vincoli o c’è il burrone» Spread sopra i 260 - Piazza Affari a -2% : Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, avvisa il governo Conte e Lega-M5S: «Va rispettato il vincolo dell’equilibrio dei Conti pubblici». E di fronte allo spread che si impenna spiega: «Questa è una crisi endogena», non arrivata da fuori come 10 anni fa

Piazza Affari ultima in Europa tra G7 e attesa Bce. Spread in zona 260 : Vendite sull'azionario europeo. Trump sempre più isolato sul tema dazi. Male Francoforte dopo il dato deludente sugli ordini all'industria, l'euro torna sotto 1,18 dollari. Auto e tech sotto pressione. Fiammata dello Spread Btp/Bund in avvio, sulle incertezze per l'implementazione del programma del nuovo Governo italiano. Wall Street in calo...

Anima in caduta libera a Piazza Affari : Teleborsa, - Scambi in deciso ribasso a Piazza Affari per Anima Holding, che accusa una perdita del 4,65% sui valori precedenti, in un clima generalizzato di vendite soprattutto sui titoli bancari e ...

