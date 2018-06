Piattaforme freelance | trova il professionista online

leggioggi

(Di lunedì 11 giugno 2018) Se l’università di Oxford ha creato un indice apposito (Labour Index) per misurare il volume di lavorosvoltosignifica che il cambiamento profetizzato solo dieci anni fa si sta concretizzando. L’indice monitora e aggrega i vari progetti pubblicatiper il mondoe è in continua crescita. Negli USA già quasi la metà della forza lavoro è dato da lavoratori autonomi e anche in Europa il trend è quello. I mezzi tecnologici permettono sia alle grandi che piccole aziende di poter beneficiare di professionalità on-demand anche da remoto. I benefici sono molteplici: si può attingere ad un bacino di talenti da ingaggiare in brevissimo tempo in modo flessibile. Il risparmio sui costi deriva da sia da un più attenta analisi del rapporto qualità/costo durante la selezione sia da un lavoro da remoto che taglia viaggi, burocrazia e costi spesso non calcolati ...