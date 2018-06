Peste suina | ancora animali infetti abbattuti | 59 in agro di Desulo

Peste suina : veterinari a congresso a Olbia : “Il cambio di passo dimostrato dalla Giunta nella lotta alla Peste suina africana e’ sotto gli occhi di tutti i cittadini. Con determinazione stiamo attuando un piano di eradicazione che sta gia’ portando a risultati molto importanti sul versante sanitario da un lato e su quello comunicativo e del supporto dell’opinione pubblica isolana dall’altro. La Regione ha messo in campo una macchina che punta ad intervenire ...

Sardegna - Peste suina : disponibili fondi regionali per integrare i danni : L’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna comunica che sono disponibili fondi regionali per il ristoro alle aziende di allevamento regolari e certificate che possono incorrere nel blocco alla movimentazione dei maiali in seguito a segnalazione di un focolaio di PSA. Alla luce della nuova campagna di eradicazione promossa dall’UdP sono state recuperate risorse che, a partire dall’1 gennaio 2018, possono ...

Sardegna - Peste suina : nuovo focolaio a Villagrade Strisaili : Dopo tre mesi di tregua un nuovo focolaio di peste suina africana e’ scoppiato in Sardegna in un allevamento regolare in territorio di Villagrande Strisaili, in localita’ Musuleu. La malattia era stata certificata ieri dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dopo i controlli di laboratorio effettuati su campioni prelevati, dai veterinari del Servizio sanita’ animale dell’Assl di Lanusei, su un capo morto due ...

Peste suina. Ancora animali abbattuti - 205 tra Irgoli e Loculi e multa di 10mila euro per un allevatore : Questa volta l'Unità di Progetto per la Peste suina è stata impegnata nei territori della Baronia, dove sono stati individuati e abbattuti 205 maiali allo stato brado illegale, mai sottoposti a ...

Sardegna - Peste suina : abbattuti 205 suini in Baronia : Individuati e abbattuti 205 maiali allo stato brado illegale, mai sottoposti a controlli sanitari e non registrati all’anagrafe animale. A Irgoli, nelle localita’ “Pauledda”, “Sos Fonnesos” e “Don Zizzu”, sono stati depopolati 179 capi, mentre a Loculi, in localita’ “Neulota”, sono stati abbattuti 7 suini. Gli animali erano di proprietà ignota. Lo fa sapere l’Unità’ di ...

Sardegna - Peste suina : abbattuti 57 maiali non registrati : L’Unità di Progetto della Regione Sardegna per l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna, durante un’operazione di controllo del territorio, ha individuato e abbattuto 27 maiali nelle campagne di Desulo e 30 in quelle di Ovodda (Nuoro). I suini erano al pascolo brado illegale, non registrati nell’anagrafe animale, mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari e di proprietà ignota. L’intervento è stato ...

Sardegna - Peste suina : abbattuti alla periferia di Nuoro 57 maiali : L’Unità di Progetto per l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna comunica che questa mattina alla periferia di Nuoro, in località Corte, sono stati abbattuti 57 maiali allo stato brado illegale, mai sottoposti a controlli sanitari, non registrati all’anagrafe animale e di ignota proprietà. Gli animali sono stati individuati, nell’ambito delle operazioni di monitoraggio del territorio promosse dall’UdP, all’interno di una proprietà ...