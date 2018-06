Pescara | ex assessore | “Feci sversate in mare prima di Ironman” Comune | “Allarme

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) Domenica.è in festa per accogliere i 1500 atleti che parteciperanno a “Ironman”, una delle più importanti manifestazioni sportive contemporanee. Come da protocollo del triathlon, i partecipanti dovranno correre, pedalare e nuotare senza sosta. Solo che stavolta gli aspiranti uomini d’acciaio forse hanno attraversato uncosparso di detriti fecali. E questa sarebbe stata la più dura delle discipline possibili. Colpa del nubifragio di venerdì pomeriggio che ha provocato un presunto sversamento nel fiume, e quindi nel, di milioni di metri cubi di liquami non depurati. Colpa del difettoso impianto di depurazione cittadino. E gli atleti non sarebbero stati informati della carica batterica delle acque in cui si sarebbero poi tuffati, tra gli applausi del pubblico pescarese. La denuncia dettagliata è dell’excomunale e presidente dell’associazione ...